El éxito de Luka Doncic, 27 años, fuera de las pistas: invierte en un equipo de baloncesto en Roma para aterrizar en la NBA Europa

Luka Doncic, en la previa de un partido de Los Angeles Lakers. Reuters

Luka Doncic vive uno de los momentos más dulces de su carrera… y no solo dentro de la pista. A sus 27 años, el esloveno ha decidido dar un paso que lo sitúa en una nueva dimensión: la del empresario del baloncesto.

Su entrada en el capital de un club italiano que se instalará en Roma encaja con un movimiento estratégico mayor, orientado a posicionar a la capital italiana como una de las plazas clave de la futura NBA Europa.

El proyecto, del que Doncic forma parte como inversor minoritario, gira en torno a la adquisición de un club de la Lega Basket Serie A y su traslado a Roma, una ciudad con tradición cestista, pero huérfana de un equipo de élite desde la desaparición de Virtus Roma en 2020.

Para el jugador de los Lakers, no se trata solo de diversificar ingresos, sino de recuperar un territorio simbólico para el baloncesto europeo y conectar su figura con un mercado emergente que la NBA mira cada vez con más interés.

Doncic no está solo en esta aventura. A su lado aparece Donnie Nelson, veterano ejecutivo que dirigió durante años las operaciones de los Dallas Mavericks y que fue uno de los grandes valedores del propio Luka cuando dio el salto a la NBA.

Ahora, ambos se reencuentran en un proyecto distinto, donde el despacho sustituye al vestuario, pero la lógica competitiva sigue presente.

La apuesta conjunta apunta a construir un club estable, atractivo para la afición romana y, sobre todo, alineado con los requisitos que la NBA pueda exigir en su desembarco europeo.

Luka Doncic, en un partido con los Lakers. Europa Press

Doncic ha subrayado la carga emocional de la operación. Ha hablado de "traer de vuelta el baloncesto a Roma" y de su deseo de que esta iniciativa sirva para reforzar el puente entre el baloncesto europeo y la estructura de la NBA.

Desde un punto de vista de negocio, la operación refleja una tendencia creciente: los grandes jugadores ya no se conforman con ser imagen de campañas publicitarias o embajadores de marca; aspiran a sentarse en la mesa de decisión. Doncic sigue así la estela de figuras como LeBron James o Kevin Durant, que han encontrado en la propiedad deportiva un espacio natural para prolongar su influencia más allá de su etapa como profesionales.

La diferencia es que Luka lo hace en un territorio que conoce bien, el del baloncesto europeo, y en un momento en el que el mapa competitivo del continente podría cambiar de forma profunda.

Para Roma, la llegada de este proyecto significa la posibilidad de recuperar un lugar central en el panorama europeo. La combinación de la marca Roma, el sello NBA y el nombre de Doncic configura un relato que trasciende lo deportivo y se mueve en el terreno del marketing global.

El movimiento encaja, además, con la visión que el propio Luka ha verbalizado en varias ocasiones: un ecosistema en el que Euroliga, ligas nacionales y una eventual NBA Europa encuentren fórmulas de convivencia.

Su apuesta por Roma y por la NBA Europa es, en el fondo, una declaración de intenciones: el futuro del baloncesto europeo también se juega en los despachos, y él no quiere quedarse fuera de esa partida.