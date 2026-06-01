El Real Madrid ficha al pívot Sissoko: un refuerzo de lujo para los playoffs de la Liga Endesa

El Real Madrid ha movido ficha con máxima urgencia en los despachos para blindar su plantilla antes del momento cumbre de la temporada. El club blanco ha anunciado de forma oficial la contratación del pívot maliense Mady Sissoko, quien llega procedente del Pallacanestro Trieste de la liga italiana.

El interior africano queda vinculado a la entidad madridista mediante un contrato temporal hasta el próximo 30 de junio de 2026, incorporándose de inmediato con el único objetivo de disputar los inminentes playoffs de la Liga Endesa.

A sus 25 años y con una imponente estatura de 2,05 metros, Sissoko se formó en el baloncesto universitario de Estados Unidos (NCAA) antes de dar el salto definitivo a Europa. Durante su reciente campaña en el Trieste italiano, ha promediado notables cifras de 10,2 puntos y 7,3 rebotes por encuentro, destacando en las pistas por su asombroso despliegue físico, sus férreas cualidades defensivas y una enorme agresividad en la captura de rebotes bajo el aro.

Estas características de juego energético son precisamente las que busca introducir con urgencia el técnico Sergio Scariolo para la exigente eliminatoria de cuartos de final que arranca esta misma semana frente a La Laguna Tenerife, cruce en el que el interior maliense podría hacer su debut oficial con la camiseta blanca.

Plaga de lesiones

Este fichaje relámpago no responde a una planificación ordinaria de la directiva, sino a una respuesta desesperada ante la auténtica crisis de lesiones que ha devastado la pintura del conjunto blanco en el peor momento posible del año.

La rotación interior del equipo ha quedado completamente desmantelada en cuestión de semanas debido a tres bajas médicas de extrema gravedad que han dejado al cuerpo técnico prácticamente sin efectivos bajo el aro.

El último en caer fue Usman Garuba, quien sufrió una durísima rotura completa del tendón de Aquiles durante la semifinal de la Euroliga frente a Valencia Basket. Esta grave dolencia obliga al ala-pívot internacional español a despedirse de las pistas a largo plazo, dejando al grupo sin su principal motor de intensidad defensiva.

Esta sensible ausencia se sumó a la Tavares, el gran referente defensivo, jugador franquicia y techo del equipo, quien también se encuentra de baja por una lesión de larga duración y no podrá vestirse de corto en lo que resta de curso.

Para colmo de males en la enfermería, el pívot ucraniano Alex Len arrastra problemas físicos severos que le impedirán competir, al menos, durante el arranque de la inminente serie eliminatoria por el título.

Ante semejante panorama clínico, el Real Madrid ya se vio obligado a reaccionar en el mercado incorporando días atrás al pívot turco Ömer Yurtseven.

Ahora, con la llegada añadida de Mady Sissoko, la directiva confía en reconstruir una rotación interior lo suficientemente sólida y competitiva como para competir con garantías, encarar los playoffs con ambición y pelear de lleno por la reválida de la Liga Endesa en una temporada sumamente accidentada.