El Barça hace oficial la salida de Xavi Pascual a final de temporada: el técnico hace efectiva su cláusula de rescisión

Xavi Pascual da instrucciones a los jugadores durante un partido del Barça. Europa Press

Xavi Pascual ya es historia del Barça de baloncesto. El club ha anunciado a través de un comunicado que el técnico ha comunicado al club su decisión de hacer efectiva la cláusula de rescisión de su contrato al término de la presente temporada.

El técnico de Gavà pondrá fin a su etapa en el Barça una vez concluyan los playoff de la Liga Endesa. Su salida, que implica dejar en las arcas del club cerca de 400.000 euros correspondientes a la rescisión del contrato firmado el pasado noviembre hasta junio de 2028, será un hecho cuando termine la temporada.

Xavi Pascual comparecerá este jueves, a las 11:30 horas, en el Palau Blaugrana para explicar públicamente los motivos de una decisión que en el seno del club se daba prácticamente por descontada desde hace semanas.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀



Xavi Pascual farà efectiva la seva clàusula de rescissió i deixarà de ser entrenador del Barça de bàsquet al final d’aquesta temporada



El comunicat sencer, aquí 👇https://t.co/9Brur89S8C — Barça Basket (@FCBbasket) May 27, 2026

El primer paso llegó el pasado 18 de mayo, cuando el catalán trasladó al presidente interino, Rafa Yuste, su intención de abandonar el proyecto al término de la temporada.

Este martes reiteró esa postura en una reunión con el presidente electo, Joan Laporta, confirmando su deseo de emprender una nueva etapa profesional tras la disputa de las eliminatorias por el título.

Una segunda etapa breve

El regreso de Pascual al banquillo azulgrana finalizará mucho antes de lo previsto. El técnico asumió el mando del equipo el pasado 17 de noviembre tras la destitución de Joan Peñarroya, con la misión de devolver estabilidad y liderazgo a una sección marcada por la falta de rumbo desde la salida de Jasikevicius en 2023.

Sin embargo, apenas ocho meses después de su llegada, el proyecto se ha desgastado prematuramente. La falta de sintonía con la directiva, especialmente en materia de inversión y planificación deportiva, ha sido determinante en una ruptura que con el paso de los meses parecía inevitable.

Xavi Pascual, durante un partido del FC Barcelona. EFE

Las dudas sobre la capacidad de la plantilla para competir por la Euroliga -objetivo prioritario para el técnico- fueron constantes durante el curso. El Barça encadena ya tres temporadas consecutivas sin alcanzar la Final Four, una situación que Xavi Pascual no ocultó públicamente.

"Esto es el Barça. Aquí no basta con competir; hay que aspirar a ganar", advirtió antes de la eliminación europea frente al Mónaco, en una declaración que reflejaba el creciente desencanto del entrenador.

Sin refuerzos y con múltiples bajas

El desgaste se agravó por la falta de incorporaciones. El técnico reclamó durante meses la llegada de un pívot de garantías, una petición que nunca fue atendida.

Tampoco hubo movimientos para suplir la baja de larga duración de Nico Laprovittola, mientras la plantilla convivía con los problemas físicos recurrentes de jugadores clave como Tomas Satoransky, Jan Vesely, Tornike Shengelia o Will Clyburn.

El de Gavà aspiraba a liderar un proyecto con ambición inmediata de conquistar la Euroliga y con capacidad de reacción ante imprevistos durante la temporada.

Desde el club, en cambio, se defendía que el aumento del presupuesto previsto para el próximo curso -de 28,5 a cerca de 36 millones de euros brutos en salarios- y la profunda remodelación de la plantilla serían suficientes para volver a competir al máximo nivel.

De hecho, la dirección deportiva ya trabajaba junto al entrenador en la planificación del nuevo equipo. Entre las operaciones avanzadas figuran los fichajes de los pívots Josh Nebo y Moses Wright, el ala-pívot Olivier Nkamhoua y las negociaciones con el base Mike James.

La salida de Pascual no será el único movimiento importante del verano en la sección de baloncesto.

Xavi Pascual se lamenta tras una acción. EFE

El técnico aceptará, salvo giro inesperado, la multimillonaria propuesta procedente de Emiratos Árabes: tres temporadas a razón de tres millones de euros netos por campaña para liderar un proyecto que aspira a consolidarse en la élite europea y disputar la próxima Final a Cuatro de Abu Dabi.

Además, el Barça deberá afrontar la búsqueda de un nuevo entrenador y también de un director deportivo que releve a Juan Carlos Navarro.

La histórica figura azulgrana, pese a tener un año más de contrato, aparece como uno de los principales damnificados de la mala planificación deportiva de una sección que se encamina hacia su tercera temporada consecutiva sin títulos.