Olympiacos - Real Madrid, Euroliga | Resumen, marcador y estadísticas con la victoria del equipo griego en el OAKA Arena

4º 00:00 (92-85) Rebote en ataque de Fournier y mate de Jones. La roba Campazzo pero los árbitros señalan la cuarta de Campazzo. La falta es muy rigurosa. Walkup anota los dos tiros. Mal tiro de Hezonja, que no toca ni el aro en un triple. Falta de Feliz sobre Fournier, quien transforma los dos tiros libres y repite tras la falta de Hezonja.

Metió Lyles su primera canasta de la segunda parte y en una mala salida de balón de Olympiacos, recuperó el Madrid y Lyles tuvo de nuevo dos tiros libres. Metió el primero y lanzó a fallar el segundo, cogió el rebote Campazzo y lanzó el triple, de milagro no fue un 3+1. Metió el argentino los dos tiros libres y tiró a fallar el último, aunque en esta ocasión no cogieron el rebote ofensivo.

Dos libres de Peters y se acabó el partido. Ganó el Olympiacos en un partidazo de ambos equipos, pero un Madrid muy cerca de una gesta única.