Olympiacos - Real Madrid, Euroliga | Resumen, marcador y estadísticas con la victoria del equipo griego en el OAKA Arena
El Olympiacos se proclamó este domingo campeón de la Euroliga tras derrotar al Real Madrid por 92-85 en la final disputada en el Telekom Center de Atenas. Se trata del cuarto título del equipo griego en la máxima competición continental tras los logrados en 1997, 2012 y 2013.
🕧 Marcador: 92-85
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | La crónica del partido
El OAKA Atenas vio este domingo a 'su' Olympiacos ganar su cuarta Euroliga. Triunfo griego en una intensa final en la que no fue suficiente el esfuerzo defensivo titánico del Real Madrid para paliar las bajas interiores, con tres pívots caídos a lo largo de la temporada y la Final Four.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | ¡Olympiacos se proclama nuevo campeón de la Euroliga!
4º 00:00 (92-85) Rebote en ataque de Fournier y mate de Jones. La roba Campazzo pero los árbitros señalan la cuarta de Campazzo. La falta es muy rigurosa. Walkup anota los dos tiros. Mal tiro de Hezonja, que no toca ni el aro en un triple. Falta de Feliz sobre Fournier, quien transforma los dos tiros libres y repite tras la falta de Hezonja.
Metió Lyles su primera canasta de la segunda parte y en una mala salida de balón de Olympiacos, recuperó el Madrid y Lyles tuvo de nuevo dos tiros libres. Metió el primero y lanzó a fallar el segundo, cogió el rebote Campazzo y lanzó el triple, de milagro no fue un 3+1. Metió el argentino los dos tiros libres y tiró a fallar el último, aunque en esta ocasión no cogieron el rebote ofensivo.
Dos libres de Peters y se acabó el partido. Ganó el Olympiacos en un partidazo de ambos equipos, pero un Madrid muy cerca de una gesta única.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Todo por decidir
4º 2:00 (80-80) Transformó los dos tiros libres Deck, hizo lo propio Tyrique Jones. Canasta de Alec Peters y triplazo descomunal de Mario Hezonja.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Últimos minutos de la final
4º 4:00 (74-73) | Canasta de Hezonja con una enorme penetración acuchillando la defensa griega. Cuarta falta de Lyles, y esta se la podía haber ahorrado porque fue en la parta alta de la zona metiendo la mano a Fournier. Triplazo de Vezenkov y canasta de Feliz, que falló el adicional.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Máxima igualdad en el partido
4º 6:00 (70-69) | Solo dos tiros libres -uno para cada equipo- en estos dos minutos. La igualdad está siendo máxima. El Real Madrid necesita estar más preciso en el rebote ofensivo. Canasta de Vezenkov, que está haciendo un partido muy discreto.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Intercambio de triples
4º 8:00 (67-68) Se le escapó el balón a Fournier en la primera posesión de este último cuarto, pero aprovechó la pérdida del Real Madrid para en la siguiente jugada meter un triple. Muy parado el conjunto blanco y triple de Cory Joseph. Respondió Maledon con un triple.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Mejora el conjunto blanco
3º 00:00 (61-65) De momento, mala final de Vezenkov, bien defendido e impreciso: 6 puntos con 2/6 en tiros de dos y 4 de valoración. Se dejó un tiro libre Hezonja por la dura falta de Walkup, pero en la siguiente oportunidad metió sus dos tiros libres.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Momento para el equipo griego
3º 8:00 (59-60) | Mate de McKissic, falló su triple Feliz y Walkup metió una nueva canasta para Olympiacos. Erró uno de los dos tiros libres Milutinov.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Gran reacción del conjunto blanco
3º 4:00 (54-60) | Pique importante entre McKissic y Campazzo que acaba en un intento de tangana que no llega a ningún sitio. Decisión salomónica, técnica para los dos.
Hezonja metió un triple descomunal desde su casa. Está reboteando mejor el Real Madrid en este momento del partido. Cinco puntos seguidos de Feliz han puesto por delante al conjunto blanco.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Partido muy igualado en el OAKA
3º 6:00 (54-50) La primera canasta del Real Madrid en esta segunda parte es de Hezonja, aunque Abalde empató el partido con su tercer triple en el partido. Respondió Walkup y Campazzo erra uno de los dos tiros libres. Canasta de Milutinov.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Se atascan los dos equipos
3º 8:00 (49-44) | Perdonó Hezonja en la primera posesión de la segunda parte, no lo hizo así McKissic, que metió un triple. Tampoco metió Campazzo su triple.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Ventaja mínima del conjunto heleno
2º 00:00 (44-46) | Nuevo triple de Fournier, al que se sumó otro de Peters; falló en su intento Deck, no lo hizo así Lyles, que metió un nuevo triple. El canadiense está sacando las castañas del fuego del equipo madridista. Peters cazó el rebote ofensivo con el que esto se va al parón del entretiempo.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Fournier se echa el equipo a la espalda
2º 8:00 (38-39) Pase de Ward a Fournier y la canasta del francés sacando la falta de Deck que, en la repetición, se veía que no le daba. Pero Fournier aprovecha el tiro libre. Tres triples consecutivos fallados por el Real Madrid -dos de Llull y uno de Campazzo- han permitido a Olympiacos ponerse por delante en el marcador por primera vez en el partido; pero rápidamente respondió Lyles con un triple.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | El momento de Fournier y Llull
2º 4:00 (31-36) | Feliz se cruza la pista y acaba anotando a la tabla. Muy valiente el dominicano. Por el contrario, está protagonizando muchas pérdidas Olympiacos. Evan Fournier y Sergio Llull se intercambiaron los triples.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Mejora el equipo griego
2º 6:00 (28-31) Mete Trey Lyles una canasta muy complicada, aunque recortó distancias Ward con un triple. La defensa de Olympiacos le está ganando la partida ahora al ataque madridista.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Recorta distancias el equipo griego
2º 8:00 (23-29) El cuarto ha empezado con un triple de Abalde que ha silenciado el OAKA. Un gran rebote de Ward ha propiciado la primera canasta de Olympiacos. Además, una segunda canasta del estadounidense pone al equipo heleno a seis.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | ¡¡Final del primer cuarto!!
1º 00:00 (19-26) | Está defendiendo muy bien el Real Madrid en el uno contra uno, fijando las marcas al hombre. Tras una canasta de Maledon, el conjunto blanco se impone en el primer cuarto.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Mantienen los blancos la diferencia
1º 8:00 (17-24) Tras la canasta de Andrés Feliz, respondió Donta Hall, aunque emergió la figura de Hezonja con una canasta al poste, en una jugada que ante el Valencia usó mucho el Madrid. Se estrenó Ward, aunque el dominicano del conjunto blanco está también inconmensurable.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Se acerca el equipo heleno
1º 4:00 (13-18) Dos 2+1 para Vezenkov y un triple de Walkup han acercado al equipo griego en el marcador tras un parcial de 9-0, pero respondió Trey Lyles con un triple.
-
Olympiacos - Real Madrid, en directo | Descomunal Trey Lyles
1º 6:00 (3-15) Increíble cómo ha empezado el Real Madrid el partido y qué forma de jugar está protagonizando Trey Lyles: diez de los quince puntos del conjunto blanco tienen su sello. Con el juego interior, Milutinov mete la primera canasta en juego del equipo heleno; aunque responde Trey Lyles con un nuevo triple, además de otro de Abalde.