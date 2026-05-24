Olympiacos - Real Madrid, baloncesto hoy en directo | Horario, quintetos y última hora de la Euroliga

Olympiacos se cuelga el cartel de favorito en esta final. Las bajas inclinan la balanza del lado de los griegos, que además terminaron como líderes la fase regular.

Por si fuera poco, mostraron un juego muy convincente ante el Fenerbahce en la semifinal y cuentan con una afición que va a llenar el pabellón para empujar la máximo.

Unos 15.000 aficionados abarrotarán las gradas del OAKA y convertirán el ambiente en una auténtica olla a presión para el conjunto madrileño.