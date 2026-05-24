Olympiacos - Real Madrid, baloncesto hoy en directo | Horario, quintetos y última hora de la Euroliga
🏀 Los quintetos del Olympiacos - Real Madrid
Quinteto Olympiacos: Walkup, Dorsey, Vezenkov, Papanikolaou y Milutinov.
Quinteto Real Madrid: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Lyles
👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Olympiacos - Real Madrid?
El partido de la final de la Final Four de la Euroliga se disputa a partir de las 20:00 hora peninsular y se podrá ver a través de Movistar+.
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Olympiacos - Real Madrid, en directo | ¡¡Buen inicio del equipo madridista!!
1º 8:00 (1-4) | Ganó las primeras batallas en defensa el Real Madrid y Mario Hezonja y Trey Lyles metieron las primeras canastas de la final. Le sacó Trey Lyles una falta en ataque a Vezenkov y tras fallar un triple el canadiense, Dorsey mete la primera canasta para el equipo heleno.
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Olympiacos - Real Madrid, en directo | Los quintetos iniciales
Estos son los quintetos de ambos equipos:
Olympiacos: Walkup, Dorsey, Vezenkov, Papanikolaou, Milutinov.
Real Madrid: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke, Garuba.
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Olympiacos - Real Madrid, en directo | Llull: "Tenemos que salir a por todas"
"Tenemos que salir a por todas. Es un gran equipo con una gran afición detrás, y sabemos que tenemos que hacerlo lo mejor posible para poder ganar. Pero estamos con muchas ganas y mucha ilusión. Una clave será proteger el rebote porque nos faltan los grandes. Es una gran oportunidad que nos da el deporte para dar lo mejor que tenemos dentro", ha dicho el balear en la previa del partido.
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Olympiacos - Real Madrid, en directo | Los griegos, favoritos
Olympiacos se cuelga el cartel de favorito en esta final. Las bajas inclinan la balanza del lado de los griegos, que además terminaron como líderes la fase regular.
Por si fuera poco, mostraron un juego muy convincente ante el Fenerbahce en la semifinal y cuentan con una afición que va a llenar el pabellón para empujar la máximo.
Unos 15.000 aficionados abarrotarán las gradas del OAKA y convertirán el ambiente en una auténtica olla a presión para el conjunto madrileño.
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Olympiacos - Real Madrid, en directo | El conjunto blanco, a por la heroica
El Real Madrid busca La Duodécima... en unas condiciones nunca esperadas. Es imposible entender la final de la Euroliga que hoy disputan los blancos y Olympiacos sin incidir en la plaga de bajas que azotan el puesto de pívot en la plantilla madridista.
Los merengues viajaron a Atenas sabiendo que no iban a poder contar con Tavares por lesión. Tampoco con Len. Dos bajas fundamentales a las que se unió, de forma dramática, la mala noticia de Garuba en plena semifinal ante Valencia Basket.
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Olympiacos - Real Madrid, en directo | Las claves del partido
El Real Madrid busca la Euroliga a través de la experiencia y de la mano, entre otros, de Facundo Campazzo, abriendo la pista, del acierto de Mario Hezonja y del juego de Andrés Feliz.
También necesitará un gran esfuerzo físico para intentar frenar a la poderosa dupla del Olympiacos, Nikola Milutinov y Sasha Vezenkov, además del escolta Tyler Dorsey.
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Olympiacos - Real Madrid, en directo | La corona europea, en juego
Uno de los grandes clásicos del baloncesto europeo, que vivirá su quinto capítulo en esta instancia y con el equipo griego buscando la revancha ante su afición tres años después.
El último precedente de ambos equipos en una final es reciente, de 2023, cuando una canasta de Sergio Llull a falta de tres segundos permitió al conjunto blanco coronar su undécima Euroliga.
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Olympiacos - Real Madrid, en directo | ¡Muy buenas tardes!
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final de la Euroliga con el partido que enfrenta al Olympiacos y al Real Madrid. Un encuentro que se va a disputar en el OAKA de Atenas y que dará comienzo a las 20:00 horas.