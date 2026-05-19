El refugio español de Sergio Scariolo (65): un pabellón con su nombre, glamour entre yates y espetos de calidad

Sergio Scariolo tiene en Marbella uno de sus grandes refugios dentro de España.

El entrenador del Real Madrid de baloncesto encuentra en la Costa del Sol un lugar perfecto para desconectar, disfrutar en familia y moverse entre dos mundos que encajan muy bien con su perfil: el del deporte y el del ocio exclusivo.

La conexión del técnico italiano con Marbella es conocida desde hace años, y en 2025 la ciudad dio un paso más al inaugurar el Pabellón Sergio Scariolo en San Pedro Alcántara, un equipamiento deportivo de más de 4.300 metros cuadrados que lleva su nombre como reconocimiento a su trayectoria.

El recinto está situado en el ensanche sur sampedreño y se ha convertido en un símbolo de esa relación tan especial entre Scariolo y Marbella.

Más allá del homenaje, Marbella es un lugar en el que el técnico se siente realmente a gusto. La ciudad es uno de los destinos más potentes de la Costa del Sol por su mezcla de glamour, marinas repletas de yates, beach clubs, hoteles de lujo y un ambiente muy atractivo para quien busca descanso sin renunciar a la actividad.

Puerto Banús es el gran emblema de esa imagen, con el puerto deportivo más famoso y una oferta pensada para el visitante más exigente.

Tradición y elegancia

Pero Marbella no vive solo del lujo. El casco antiguo conserva otra cara mucho más tradicional, con calles estrechas, plazas como la de los Naranjos y un ambiente andaluz que sigue siendo una de las grandes postales del municipio. Esa dualidad, entre elegancia y tradición, es una de las claves de su éxito turístico.

En la parte gastronómica, Marbella también gana por goleada. Los chiringuitos siguen siendo una parada obligatoria, especialmente para probar espetos de sardinas junto al mar, una de las imágenes más reconocibles de la Costa del Sol.

A eso se suma una oferta amplia de cocina mediterránea, bares con mucho ambiente y restaurantes de alta gama que convierten cada comida en parte del viaje.

Scariolo, que ha descrito Málaga como su segundo hogar, encuentra en Marbella ese mismo equilibrio entre cercanía, relax y calidad de vida. Es un lugar donde puede disfrutar del tiempo en familia, de la tranquilidad fuera de la presión competitiva y de un entorno que mezcla deporte, mar y gastronomía con mucha personalidad.

Marbella, en definitiva, no es solo un destino vacacional para Scariolo. Es un sitio ligado a su vida, a su imagen pública y a un reconocimiento deportivo que ya queda para la historia con un pabellón que lleva su nombre.