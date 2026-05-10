El Real Madrid paga su esfuerzo ante el Hapoel y sucumbe frente a Río Breogán en Liga Endesa

El Real Madrid sucumbió ante Río Breogán (97-101) y consumó su cuarta derrota de la temporada en Liga Endesa después de un partido al que a los de Sergio Scariolo les faltó contundencia en defensa. [Narración y estadísticas del partido]

Los blancos acusaron el esfuerzo de la última semana frente al Hapoel en Euroliga y salieron con una marcha menos ante su público en un duelo en el que no había nada en juego. Tienen el primer puesto de la Fase Regular prácticamente sellado y su mente pasa por la Final Four de la Euroliga y los playoffs del campeonato doméstico.

El Madrid, eso sí, mantuvo la compostura durante todo el encuentro. Llegaron incluso a marcharse con una ligera ventaja al túnel de vestuarios, pero su mal papel en el tercer cuarto les puso la remontada demasiado cuesta arriba.

Lo intentaron hasta el final. Llull, con su festival de anotación en los últimos minutos (10 en apenas tres y medio) dio vida a los suyos, pero no fue suficiente. Los gallegos aguantaron el tipo y a Andric no le tembló el pulso para anotar los dos últimos tiros libres que dejaron todo visto para sentencia.

Ahora, el Real Madrid pone el foco en las últimas cuatro jornadas de Liga Endesa. Eso sí, entre medias tendrá la final Four de la Euroliga en Grecia. Todavía esperan rival que saldrá del vencedor del choque entre Valencia Basket y Panathinaikos que se disputa este miércoles 13 de mayo.

Máxima igualdad

El Real Madrid cayó por 97-101 frente al Río Breogán este domingo 10 de mayo en el Movistar Arena, en un partido de Liga Endesa que se decidió sobre la bocina y dejó un sabor amargo al líder, que aún mantiene el primer puesto pero no pudo celebrar la clasificación matemática para el Final Four.

El Madrid arrancó el encuentro asumiendo el papel de favorito, con un primer cuarto serio en defensa y un inicio más cómodo en ataque, aprovechando sus armas exteriores y la rotación de banquillo.

Scariolo intentó dosificar minutos de sus referentes, pero el equipo encontró fluidez en las transiciones y en el juego de poste-perímetro, manteniendo una ligera ventaja en el marcador hasta el ecuador del segundo cuarto.

El conjunto gallego, con el ritmo de Derrick Arana y Russell en el perímetro, reaccionó a tiempo, aceleró el partido y castigó los errores de rotaciones de los locales.

Lyles, durante el partido contra Breogán. EFE

Con el triple como principal arma y mucho agresividad en el rebote, el Río Breogán empató, se puso por delante y llegó al descanso con una ligera ventaja de 1-3 puntos, rompiendo el mantra de invencibilidad casa del Madrid.

El tercer periodo fue un intercambio de canasta, con el Madrid intentando sostenerse gracias a la aparición de Mario Hezonja y a la solidez defensiva de sus interiores, pero sin lograr despegarse.

Trey Lyles, durante el partido contra Río Breogán. EFE

Por el lado gallego, el factor emocional y el "all-in" del equipo, con varios jugadores clave anotando desde la línea de tres, mantuvo el choque en el cierre de 1-2 puntos a favor de los visitantes.

Los últimos minutos fueron de máxima tensión, con intercambios de canasta, errores caros y decisiones arbitrales cuestionadas que encendieron el ambiente del Movistar Arena.

El Río Breogán, usando un challenge en un momento clave para anular un acierto blanco, cortó el posible impulso de la remontada madrileña y cerró con un parcial corto de 0-6 en el tramo final, sellando el 97-101 y su primera victoria en La Casa Blanca desde 2002.