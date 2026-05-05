Hapoel Tel Aviv - Real Madrid, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga

Hapoel Tel Aviv y Real Madrid se ven las caras en el tercer enfrentamiento que forma parte de los cuartos de final del playoff de la Euroliga, donde el cuadro blanco volverá a buscar una nueva victoria para sentenciar por la vía rápida.

El equipo de Sergio Scariolo llega reforzado tras haber derrotado en los dos primeros choques al equipo israelí en el pabellón Movistar Arena (86-82 y 102-75).

El Real Madrid Basket anteriormente había derrotado al Fenerbahçe (69-74) y al Estrella Roja (103-82) en las dos últimas jornadas de la fase regular, por lo que suma cuatro victorias consecutivas en la máxima competición continental. Tiene en esta eliminatoria al mejor de cinco partidos la ventaja de factor campo a su favor.

En el Movistar Arena se mostró infranqueable el Real Madrid, que quiere sentenciar por un 3-0 y meterse en la Final Four de la Euroliga por undécima ocasión en las últimas 15 temporadas.

Mario Hezonja sigue regularmente como el máximo anotador una vez más del cuadro blanco, por lo que confía en tener una actuación importante de nuevo en el Shlomo Group Arena de Tel Aviv.