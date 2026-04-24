El Barça firma su último batacazo en la Euroliga: eliminado tras perder la final del play-in ante el Mónaco

El conjunto azulgrana cuajó una mala primera parte y, a pesar de soñar con la remontada tras haber estado 18 abajo, el acierto en el triple del equipo local en el último cuarto les condenó (79-70).

La temporada del Barça en la Euroliga ha terminado mucho antes de lo que habían planeado en la Ciudad Condal. El conjunto azulgrana ha caído eliminado en la final del play-in ante un Mónaco que vuelve a ser su verdugo [Narración y estadísticas del partido: Mónaco 79-70 Barça].

Los de Xavi Pascual no disputarán los playoffs por el título. La falta de intensidad en la primera parte sentenció a un equipo que llegó a perder por 18 puntos (53-35).

Los azulgranas reaccionaron en la segunda mitad, incluso llegaron a situarse a cinco, pero acabaron cediendo por nueve en una derrota que vuelve a dejar en evidencia el proyecto deportivo de la sección.

El Barça Basket cae ante el AS Monaco y queda eliminado de la #EuroLeague. (79-70) pic.twitter.com/PemMCRx5dj — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 24, 2026

Mermado por las ausencias, Satoransky apenas pudo disputar diez minutos en la primera mitad. El Barça se vio superado por la intensidad física y la solidez defensiva de su rival, sin hallar soluciones ofensivas.

Fue el reflejo de una temporada gris: el desenlace lógico a una planificación fallida y un epílogo amargo para una afición azulgrana que empieza a asumir su ausencia entre la élite europea.

Tras dos primeros cuartos muy discretos, el equipo reaccionó en el tercero de la mano de Shengelia y Vesely, pero cuando el choque se apretó, el Mónaco no titubeó.

Un inicio desastroso

El inicio ya anticipó problemas para los catalanes. Resistieron en los primeros compases gracias a los puntos de Clyburn, certero pese a la defensa de Diallo, aunque pronto comenzaron a conceder demasiado.

Theis dominó la pintura y, además, cargó de faltas a Vesely, obligándole a sentarse. Con James entonado desde el arranque y la momentánea retirada de Satoransky a vestuarios, el Barça volvió a evidenciar su dependencia del base checo.

🚫 Kevarrius Hayes le dice 𝗻𝗼 al Barça.



El Mónaco se impone al descanso del play-in.#Euroleague pic.twitter.com/7uiE5CxPxY — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 24, 2026

Un parcial de 11-0 disparó a un Mónaco que transmitía una inquietante sensación de superioridad. Sin fluidez en ataque y concediendo canastas fáciles al contragolpe, los azulgranas se vieron rápidamente por detrás (26-14).

El segundo cuarto ofreció escasos motivos para el optimismo. Brizuela aportó puntos y Satoransky regresó a pista, pero el equipo no logró frenar la sangría.

El Mónaco insistió en penetrar, explotando las carencias defensivas de un Barça desbordado. Tarpey, Theis, James, Blossomgame u Okobo se sumaron al festival ofensivo hasta alcanzar los 49 puntos al descanso.

Jaron Blossomgame, presionado por Vesely. EFE

La permisividad defensiva fue evidente: tiros liberados, penetraciones sin oposición. Incluso el marcador pudo ser más amplio, de no ser por el desacierto exterior monegasco (5 de 14 en triples). Al intermedio, el panorama era preocupante (49-35).

Tras el paso por vestuarios, el Barça mostró una leve reacción. Introdujo variantes ofensivas, buscando a Shengelia en el poste para finalizar o generar para Vesely. La apuesta dio resultado.

Con una defensa algo más firme -especialmente de Vesely y Punter- y el acierto puntual de Brizuela, los de Pascual lograron recortar distancias ante un Mónaco menos fluido (58-53). El partido cambió de tono: el Barça volvía a competir.

Del 𝒕𝒓𝒊𝒑𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝑩𝒍𝒐𝒔𝒔𝒐𝒎𝒈𝒂𝒎𝒆 a los dos fallos de Kevin Punter.



Se aleja el AS Monaco en el marcador. #EuroLeague pic.twitter.com/MK2TKQyuu6 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 24, 2026

Sin embargo, para culminar la remontada necesitaba un último cuarto impecable. Satoransky, mermado físicamente, no podía asumir ese rol, mientras Juani Marcos ofrecía esfuerzo pese a sus dificultades para frenar a Okobo.

Entonces emergió Mike James, decisivo en escenarios de máxima exigencia, para volver a abrir brecha (72-61). El Barça aún amagó con resistir (74-68 a falta de tres minutos), pero la victoria terminó escapándose sin remedio.

Ficha técnica del partido:

79 - Mónaco (26+23+9+21): Mike James (13), Strazel (6), Blossomgame (11), Diallo (9) y Theis (16) -cinco inicial-, Okobo (14), Hayes (-), Begarin (3) y Tarpey (7).

70 - Barça (14+21+18+17): Satoransky (-), Punter (5), Clyburn (16), Shengelia (14) y Vesely (12) -cinco inicial-, Willy Hernángomez (2), Cale (-), Norris (-), Brizuela (10), Parra (2), Fall (4), Juani Marcos (5).

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Emin Mogulkoc (TUR), Luka Kardum (CRO). Sin eliminados.

Incidencias: Último partido de la repesca de la Euroliga de baloncesto disputado en la sala Gaston Medecin de la capital monegasca.