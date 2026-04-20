Marcelinho Huertas, cuando el talento no envejece: a sus 42 años guía a Tenerife a un triunfo de autor contra el Madrid

En una liga cada vez más física y acelerada, donde los bases parecen salir de una cadena de montaje de explosividad, Marvin 'Marcelinho' Huertas sigue ganando partidos con algo tan viejo como infalible: la lectura del juego.

A sus 42 años, el brasileño convirtió la visita de La Laguna Tenerife a la pista del Real Madrid en otro episodio para su colección de noches memorables, firmando 25 puntos y sometiendo al líder en su propio fortín. Lejos de ser un cameo crepuscular, su actuación fue la de un protagonista absoluto, dueño del ritmo, de los espacios y de las emociones del partido.

Su impacto se entendió desde el principio: cada posesión que pasaba por sus manos parecía tener un sentido preciso. Huertas eligió cuándo acelerar la transición y cuándo frenar para castigar al Madrid en el bloqueo directo, esa sociedad con el pívot que ha sido su marca registrada durante casi dos décadas en la élite.

La grandeza de esta actuación se entiende aún mejor al ponerla en contexto con su carrera. Formado en Brasil, Huertas se consolidó en Europa hasta convertirse en uno de los grandes directores de juego de la ACB.

Su paso por equipos de élite, incluida su etapa en el FC Barcelona y su experiencia en la NBA, construyó un base completo, capaz de anotar, dirigir y asumir responsabilidades en finales igualados. Con la selección brasileña ha disputado Mundiales y Juegos Olímpicos, siendo durante años la brújula del equipo nacional.

En Tenerife, sin embargo, ha encontrado el escenario perfecto para transformarse en leyenda. Llegó en un momento en el que muchos pensaban en su declive y ha terminado por redefinir lo que significa ser un veterano en la Liga Endesa: no solo se mantiene vigente, sino que ha sido reconocido como el mejor jugador de la competición superados los 40 años.

Ha batido registros históricos de anotación y asistencias en el club, y se ha instalado en los primeros puestos de los rankings globales de la ACB, confirmando que su influencia va mucho más allá de una racha puntual de buena forma.

Marcelinho Huertas, durante el partido contra el Real Madrid de baloncesto Europa Press

Lo que vivió Tenerife contra el Real Madrid no fue solo una victoria de prestigio, sino la confirmación de que, con Huertas al timón, el equipo se siente capaz de todo. Su conexión con los interiores, su capacidad para mejorar a sus compañeros y su liderazgo silencioso construyen un marco competitivo que trasciende un partido de fase regular.

En una era dominada por la estadística avanzada y los modelos de proyección, la figura de Marcelinho recuerda que hay factores imposibles de cuantificar: la paciencia en el último minuto, la confianza para pedir el balón cuando quema y la habilidad para convertir una noche cualquiera en una cita histórica.

Por eso, lo ocurrido frente al Madrid no se explica solo mirando las estadísticas. A los 42 años, Huertas no está viviendo una prórroga de su carrera, sino escribiendo capítulos que se sostienen por sí mismos.

Para Tenerife, su exhibición es un mensaje a la liga. Para el baloncesto español, una prueba de que el talento, cuando se cuida y se entiende, no entiende de calendarios. Y para él, probablemente, un recordatorio íntimo de por qué sigue mereciendo la pena seguir mandando en la pista.