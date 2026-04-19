El Real Madrid acusa el desgaste físico ante La Laguna Tenerife y cae derrotado en la Liga Endesa tras doce victorias consecutivas

Sergio Llull conduce el balón durante el partido ante La Laguna Tenerife. EFE

El conjunto blanco estuvo durante todo el partido remando a contracorriente sin acierto en el triple y mostrándose nuevamente vulnerable en defensa (90-95).

El Real Madrid ha vuelto a perder un partido en la Liga Endesa tres meses después. No solo ha sido noticia la derrota tras encadenar doce victorias consecutivas, sino también el hecho de hacerlo en el Movistar Arena, del que habían hecho un fortín casi inexpugnable [Narración y estadísticas del partido: Real Madrid 90-95 La Laguna Tenerife].

Los de Txus Vidorreta se convierten en el segundo equipo que gana en la casa del conjunto blanco en la presente temporada. Lo han conseguido bajo el liderazgo de Marcelinho Huertas, que dio una auténtica exhibición con 25 puntos, además del acierto de Patty Mills (18 puntos).

A falta de siete jornadas para el desenlace de la temporada regular de la Liga Endesa, Real Madrid y La Laguna Tenerife se enfrentaban en un encuentro que perfectamente podía tener aroma a playoff.

MARCELINHO HUERTAS ES ETERNO ✨



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El conjunto blanco acusó el cansancio tras el partido disputado el jueves en la Euroliga ante el Estrella Roja y a pesar de que empezó entonado en el triple, el equipo tinerfeño llevó la iniciativa en el encuentro por medio de Marcelinho Huertas.

Quiso el Madrid distanciarse en el marcador desde que el balón se puso en juego: a la canasta inicial de Tavares se sumaron los triples de Campazzo, Abalde y Sergio Llull (15-9). Sin embargo, los de Txus Vidorreta tras firmar un parcial de 2-11 con un gran Shermadini se fueron por delante al término del primer cuarto (21-26).

Scariolo no cambió su hoja de ruta e incidió en las rotaciones, pero los cambios tardaron en hacer efecto. Mientras tanto, Marcelinho Huertas ponía a La Laguna Tenerife ocho arriba (22-30), la máxima en el partido.

Reaccionó el Real Madrid por medio de un triple de Trey Lyles, a quien le costó tener acierto durante sus primeros minutos en el Movistar Arena. Sin embargo, un triple de Joan Sastre volvió a dejar las cosas como estaban hasta que emergió la figura de Andrés Feliz.

Cuatro puntos consecutivos del dominicano obligaron a Txus Vidorreta a parar el partido después de que el líder ya se pusiera a tres. Lyles y Huertas mantuvieron su pique de canastas, pero el problema del conjunto blanco en la primera parte residía en el rebote.

En algunas ocasiones su mejor arma para llevarse los partidos, en otras su punto débil. El primer tiempo terminó con un gran triple de Patty Mills como respuesta a la canasta de Campazzo. La Laguna Tenerife se iba por delante a la segunda parte, aunque la ventaja era mínima (41-45).

Acostumbrados a hacer tercer cuartos apabullantes, el conjunto blanco se volvió a topar nuevamente con Marcelinho Huertas, a quien no supieron cómo frenar. El brasileño, junto con Shermadini, mostraron una vez más una conexión que ya es inmortal.

La Laguna Tenerife llegó a ponerse nueve arriba (46-57), mientras en el Real Madrid solo peleaba por remontar Facundo Campazzo. Al ímpetu del argentino finalmente se acabaron sumando Tavares y Feliz, quienes acercaron a los blancos (56-59), tras sellar un parcial de 10-2.

Siguió haciendo daño Shermadini, aunque su pareja de baile ya no era Huertas, sino Abromaitis. El juego irregular del equipo madridista permitió a los tinerfeños irse ocho arriba al último y decisivo cuarto tras otro gran triple de Mills prácticamente sobre la bocina de la posesión (60-68).

No pudo efectuar el Real Madrid un mejor inicio del último cuarto. Con las canastas consecutivas de Garuba, Feliz y Maledon, el líder de la Liga Endesa se puso a dos puntos, que llegó a ser uno tras el triple de Procida como respuesta a la canasta de Jaime Fernández (69-70).

Dos faltas en ataque de Andrés Feliz que pitaron los colegiados provocó la indignación en el banquillo del conjunto blanco, sobre todo de Scariolo, a quien le acabaron señalando una técnica.

Muy cabreado se mostró el de Brescia con esas dos acciones que acabarían permitiendo a La Laguna Tenerife ponerse siete arriba tras un nuevo triple de Patty Mills. Sin embargo, no le duró mucho la alegría a los tinerfeños.

La remontada no llegó

Lyles y Maledon volvieron a poner al Madrid a tres puntos. Aunque el base australiano apareció para anotar cinco puntos consecutivos (73-81), el conjunto blanco pareció activar el modo remontada y a falta de tres minutos, el electrónico reflejaba un igualadísimo 81-83.

A falta de 1:40 para el final, los de Txus Vidorreta estaban siete arriba tras un triple de Marcelinho Huertas y los dos tiros libres transformados por Shemadini en la siguiente jugada (81-88).

De nada sirvió al final los esfuerzos de Campazzo por remontar el partido. Y es que pocos juegan el bloqueo directo como Marcelinho Huertas. El brasileño pausó el juego con el bote y anotó desde la media distancia (83-90 a falta de 43,5 segundos)

Ya a la desesperada, Campazzo falló una bandeja clave y el Real Madrid, pese a lucharlo hasta el final, sucumbió ante un recital del base brasileño, 25 puntos y 25 de valoración, el indiscutible 'MVP' de la victoria visitante por 90-95.

Ficha técnica del partido:

90 - Real Madrid (21+20+19+30): Campazzo (11), Llull (8), Abalde (3), Okeke (3) y Tavares (18) -quinteto inicial-, Lyles (9), Krämer (-), Procida (5), Maledon (6), Garuba (4), Feliz (18) y Len (5).

95 - La Laguna Tenerife (26+19+23+27): Huertas (25), Mills (18), Giedraitis (7), Abromatis (9) y Guerra (-) -quinteto inicial-, Fernández (8), Filtipaldo (-), Scrubb (5), Sastre (3), Shermadini (16), Alderete (-) y Doornekamp (4).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Arnau Padrós y Guillermo Ríos. Señalaron falta técnica al banquillo de La Laguna Tenerife (min.18) y otra al del Real Madrid (min.34). Eliminaron por faltas personales a Trey Lyles y Andrés Feliz, del Real Madrid (min.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 8.207 espectadores.