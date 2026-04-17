Muere Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto mundial, a los 68 años en Brasil: el hombre récord en puntos que dijo 'no' a la NBA

El brasileño Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto que poseía el récord mundial de puntos anotados, murió este viernes a los 68 años en la región metropolitana de São Paulo (Brasil), informó la familia.



Schmidt fue hospitalizado tras sentir un malestar repentino en su casa, según adelantó el portal especializado 'Lance!' y luego confirmó su asesoría de prensa.



Aunque no se divulgaron las causas del fallecimiento, el deportista recibió un diagnóstico de un tumor cerebral en 2011 y, once años después, en 2022, anunció que había superado la enfermedad.

Schmidt fue un ejemplo de "determinación, coraje y amor a la vida" durante esa lucha, según un comunicado de la familia divulgado por el portal G1.



La Confederación Brasileña de Baloncesto lo tachó de "símbolo eterno" en un mensaje y expresó su gratitud por todo lo que representó "dentro y fuera del campo".

Además de haber anotado más puntos que cualquier otro jugador de baloncesto en la historia (49.737), el brasileño participó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos, entre la de Moscú 1980 y la de Atlanta 1996, en las que consiguió anotar hasta 1.093 puntos.

España se acuerda todavía de los 55 puntos que Oscar anotó en un partido de primera fase en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, un récord en un único partido hasta el día de hoy.

Pero rechazó varias ofertas de la NBA, ya que en aquella época le habría supuesto renunciar a participar en la selección por las normas de la FIBA. Sin embargo, se ganó el reconocimiento mundial en este deporte por sus números de anotador sin igual.

"Fue una decisión que nunca cambiaría. Fue la decisión más fácil que tomé en mi vida. Jugar para la selección es la cosa más noble que existe, es diferente. Es representar a un país entero, y eso es mucho mejor que jugar en la NBA", dijo a EFE en una entrevista en 2019.



Apodado 'Mano Santa' por su extraordinaria precisión en el tiro, fue clave en la conquista del oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, cuando Brasil derrotó a Estados Unidos en la final, y en la del bronce en el Mundial de Filipinas en 1978.



Si bien compitió la mayor parte de su vida en Brasil para clubes como el Palmeiras o el Flamengo, Schmidt también jugó en el Juvecaserta italiano (1982-1990) y en el Forum Valladolid (1993-1995).



En 2013, el brasileño fue inscrito en el Salón de la Fama del Baloncesto en EEUU junto a otras leyendas del deporte.

Brasil llora su muerte

Clubes, deportistas y políticos brasileños se unieron este viernes para lamentar la muerte de Schmidt y celebrar los grandes hitos de su trayectoria.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en un comunicado que el jugador fue un "ejemplo de obstinación, talento y amor por la camiseta de la selección" y expresó su solidaridad con la familia y las "legiones de fans".



"Fue un gran ídolo, una referencia para mi generación, un deportista gigante", declaró a la cadena de televisión GloboNews Hortencia Marcari, considerada una de las mejores jugadoras de baloncesto de Brasil.



Al mismo tiempo, Anderson Varejão, exintegrante de la selección y de la NBA, le agradeció en un mensaje en redes sociales todo lo que hizo por el país y los "buenos momentos" que pasaron juntos.



Los clubes para los que jugó también expresaron su admiración por Schmidt, que falleció en un hospital de la región metropolitana de São Paulo tras ser ingresado por un malestar súbito.



El Palmeiras de São Paulo afirmó en un comunicado que el deportista poseía un "talento poco común", mientras que el Flamengo de Río de Janeiro dijo que su legado "trasciende el campo de juego e inspirará a generaciones eternamente".



La Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB), por su parte, señaló en un largo mensaje que Schmidt era el "símbolo absoluto del deporte" y que "redefinió los límites de lo posible".



Además, el organismo recordó con orgullo que el jugador rechazó competir para la NBA en Estados Unidos, ya que en aquella época las reglas le hubiesen impedido formar parte de la selección brasileña, su máxima prioridad.



"Elevó el nombre de Brasil en el escenario internacional", dijo la CBB, antes de añadir que su muerte "cierra una era".