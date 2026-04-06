Lucía, nutricionista de Luka Doncic: "Consume más de 250 g de proteína al día y no puede dormirse más tarde de las 8"

Detrás del rendimiento de una gran estrella del deporte no solo hay talento, sino también un equipo de especialistas que cuida cada detalle de su preparación. En el caso de Luka Doncic, esa estructura va mucho más allá del entrenamiento en pista o del trabajo en el gimnasio: la alimentación se ha convertido en una pieza central de su transformación física.

Desde hace dos años, el base esloveno trabaja junto al fisioterapeuta Javier Barrio, el preparador físico Anze Macek y la nutricionista Lucía Almendros, responsables de diseñar su rutina de entrenamiento individual y su estrategia nutricional durante los periodos sin competición.

Su planificación contempla dobles sesiones de trabajo casi a diario -a excepción de los domingos-, combinando levantamiento de pesas, ejercicios de movilidad y trabajo específico sobre la cancha.

Uno de los pilares más llamativos de su preparación durante el verano ha sido el ayuno intermitente. En los días de entrenamiento, Dončić deja de ingerir calorías a las 20:30 y no vuelve a comer hasta las 12:00 del día siguiente, superando así las 15 horas de ayuno.

La primera sesión del día se realiza justo al término de ese periodo, dentro de una estrategia orientada a optimizar la respuesta metabólica del organismo. Según su equipo, entrenar en ayunas favorece el control de la glucosa y mejora la utilización de la grasa como fuente de energía, permitiéndole afrontar la exigencia de dos sesiones diarias con mejores sensaciones físicas.

Luka Doncic atiende a los medios en el 'media-day' de los Lakers. Reuters

El objetivo del plan no pasa por una pérdida de peso estricta, sino por mejorar el estado general del cuerpo y minimizar la inflamación. El alto volumen de trabajo al que se somete el jugador provoca un desgaste muscular continuo, por lo que la reposición nutricional es una parte esencial del proceso de recuperación.

En ese contexto, la proteína ocupa un lugar prioritario en su dieta. Dončić consume más de 250 gramos diarios, una cantidad equivalente, aproximadamente, a cinco pechugas de pollo extragrandes. "La única cantidad que medimos es la proteína, 250 gramos es el mínimo. Si quiere más, puede comer más", aclaró la nutricionista el pasado verano.

Un plan muy específico

A diferencia de la proteína, los carbohidratos se ajustan en función de las necesidades del momento. El jugador evita el gluten y obtiene este macronutriente principalmente a través de fuentes ricas en almidón, como el arroz o la patata, que se incorporan de forma calculada según la carga física y competitiva.

"Dependiendo del partido, del momento de la temporada y de su condición física, utilizamos los carbohidratos, pero en un momento específico para tener energía en el partido o en el entrenamiento", explicó Almendros. Esta estrategia, además de sostener el rendimiento, también busca favorecer la composición corporal y reducir posibles molestias digestivas.

Pese al rigor del plan, el equipo técnico reconoce que mantener una estructura tan cerrada durante el curso competitivo resulta inviable. Por ello, tanto Barrio como Almendros introducen una mayor flexibilidad cuando arranca la temporada, especialmente en lo relativo a horarios y selección de alimentos.

La acumulación de viajes, los cambios de rutina y la presión de la competición hacen imposible replicar con exactitud la disciplina del verano.

"No se puede comer nada después de las 8 de la tarde porque la mitad de los días se pasa viajando en ese horario. No se puede hacer un ayuno 16:8 durante la temporada, es imposible", explicó el fisio.

Lejos de abandonarse, el plan se adapta: pierde rigidez, pero mantiene su estructura de fondo para seguir acompañando el desgaste de la competición.

La gran ambición de Dončić para este año pasa por afrontar su primera temporada completa con Los Angeles Lakers en el mejor estado físico de su carrera.