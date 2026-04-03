El Real Madrid sucumbe ante el recital del Baskonia en el triple y desaprovecha la oportunidad de asaltar el Top2 de la Euroliga

El conjunto blanco deja escapar la oportunidad de cazar al Fenerbahçe tras caer en el Buesa Arena en un partido que decidió el acierto en el triple (98-96).

No ha podido el Real Madrid cobrarse la venganza por lo sucedido en la final de la Copa del Rey y, ante un Baskonia mermado por las bajas y sin jugarse nada más que el honor de no ser último en la Euroliga, los blancos han caído derrotados [Narración y estadísticas con la derrota del Real Madrid ante Baskonia].

A 1:41 para el final el conjunto blanco ganaba por 7, 88-95. Desde ahí, 10-1 de parcial del Baskonia con dos triples de Simmons, una de dos de Luwawu-Cabarrot y otros dos libres, decisivos, de Simmons

Falló Hezonja a falta de 16 segundos para el final un tiro que parecía fácil y el croata provocó la falta sobre Simmons que, a la postre, le acabaría dando la victoria a Baskonia.

El triple de Llull no entra y el partido es de @Baskonia.



Los de Paolo Galbiati vuelven a doblegar a los de Scariolo tras el triunfo en la Copa. (98-96)#EuroLeague https://t.co/1V4BUY5JXG pic.twitter.com/B1CtNtjzZk — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 3, 2026

Anotó el estadounidense sus dos tiros libres a pesar de que confesó a su banquillo que había tirado a fallar el segundo y a falta de 1.9 segundos, Sergio Llull no pudo obrar el milagro con un tiro muy forzado desde el medio del campo que no entró.

Un recital anotador

No encontró mejor forma el equipo vitoriano de imponerse a la exhibición que empezó dando Campazzo en el Buesa Arena que con un acierto sobrehumano en el triple. El argentino protagonizó 11 de los primeros 17 puntos del Real Madrid en el partido. El resto fueron obra de Tavares.

Se notó el descanso que le dio Scariolo al base argentino ante el Bàsquet Girona: 3/3 en tiros libres, 2/3 en triples y 2/3 en tiros de dos. El conjunto blanco empezó el partido imponiendo un ritmo frenético, pero Baskonia aceptó el pulso. Mermados en el conjunto interior, los de Galbiati recurrieron al triple y la jugada no les pudo salir mejor.

Seis de siete triples obligaron a Scariolo a hacer un cuádruple cambio, y es que al de Brescia no le estaba gustando nada la defensa de su equipo. Sin embargo, Luwawu-Cabarrot puso la puntilla y firmó el ocho de nueve para su equipo, que se fue por delante en el primer cuarto (29-27).

Delante de Tavares.

Con la posesión agotándose.



Diakite no tiene miedo a nada. #EuroLeague @Baskonia pic.twitter.com/cvtAvtFlP4 — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) April 3, 2026

No notó Baskonia las bajas -sin Howard y Kurucs- y con el final del primer acto y el comienzo del segundo establecieron un parcial de 13-0 después de que el Real Madrid no anotara ningún punto durante los primeros cinco minutos.

Con los problemas físicos de Len y Trey Lyles, los vitorianos aprovecharon los minutos de descanso de Tavares y atacaron la vulnerable defensa interior de Garuba (42-31).

Una vez que Deck rompió la sequía con dos tiros libres, apareció Hezonja. Con cinco puntos consecutivos para su equipo y una gran asociación con un Campazzo que seguía imparable, el Madrid se puso a cinco. Sin embargo, en el Buesa Arena se reflejaba un cambio de tendencia evidente.

Baskonia dejó de tener el acierto en el triple que mostró en el primer cuarto y los blancos mejoraron sus prestaciones. Con un descomunal Tavares que hizo dos tapones seguidos, sumado a los dos triples de Llull, el Real Madrid volvía a ponerse por delante en el marcador (48-49).

Volviendo a 𝒆𝒏𝒄𝒉𝒖𝒇𝒂𝒓 a los suyos.



Historia viva del @RMBaloncesto.



🎯🤍 @23Llull pisa el acelerador y pone a los de Scariolo por delante antes del descanso. #EuroLeague pic.twitter.com/gSbPoG9ZcG — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 3, 2026

22-6 de parcial para los de Scariolo en la recta final del segundo cuarto y cinco arriba al término de la primera parte (48-53).

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto blanco mantuvo la distancia, pero a Scariolo le surgió un problema con la tercera falta de Campazzo.

Diakite mantuvo a Baskonia en el partido a pesar de los esfuerzos de Hezonja por ampliar la diferencia. Y es que la actuación del croata -15 puntos- nada tenía que ver con la que había mostrado durante los diez primeros minutos.

Omoruyi continuó encontrándole las cosquillas a Garuba y el partido seguía de lo más igualado. Tras dos tiros libres de Gaby Deck, Luwawu-Cabarrot cerró el cuarto con una canasta sobre la bocina que ponía al Baskonia a tres del Madrid (73-76).

Eugene Omoruyi es presionado por Chuma Okeke. EFE

A pesar de las ausencias de Tavares y Campazzo, el Real Madrid siguió abriendo brecha por medio de Garuba y Okeke, obligando a Galbiati a parar el partido tras verse nueve abajo después de que los de Scariolo subieran el nivel defensivo.

Cinco puntos consecutivos de Baskonia volvió a apretar el marcador (78-82), pero la respuesta del conjunto blanco no tardaría en llegar por medio de un nuevo triple de Llull, el tercero en su cuenta particular.

Volvió a enchufarse Baskonia en el triple con un descomunal Kobi Simmons, aunque no le tembló la mano a Llull, como tampoco lo hizo Campazzo, quien firmó un partido sobresaliente con 21 puntos y nueve asistencias.

Un final de infarto

El acierto de los dos equipos en los triples en los últimos tres minutos resultó abrumador. 94-95 a falta de 1:05 para el final y 96 iguales a falta de 36 segundos era el reflejo de la locura de partido que se disputó en el Buesa Arena. Al final, los locales se acabaron llevando el gato al agua.

Finalmente el corazón pudo con la razón, que decía que el Real Madrid, solo por el mero hecho de jugarse mucho, se llevaría el partido en un final igualado. Sin embargo, volvieron los monstruos de la Copa, y el Baskonia volvió a tumbar a los blancos.

Ficha técnica del partido:

Kosner Baskonia (29+19+25+25): Simmons (21), Villar (-), Spagnolo (7), Omoruyi (15) y Diakité (21) -cinco inicial-, Luwawu-Cabarrot (26), Nowell (2), Frisch (2) y Radzevicius (4).

Real Madrid (27+26+23+20): Campazzo (21), Abalde (-), Hezonja (17), Okeke (9) y Tavares (10) -cinco inicial-, Maledon (6), Sergio Llull (12), Deck (11), Garuba (8) y Feliz (2).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Milan Nedovic (Eslovenia) y Joseph Bissang (Francia). Eliminaron por faltas personales a Nowell (min.33). Señalaron falta técnica a Sergio Scariolo (min.10) y antideportiva a Omoruyi (min.20).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 35 de la Euroliga disputado en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 11.239 espectadores.