El Real Madrid se sobrepone al recital de Edwards en un gran último cuarto y mantiene su fortaleza en el Movistar Arena

El conjunto blanco sumó la décima victoria consecutiva como local en la Euroliga bajo el liderazgo de Hezonja en un partido sufrido que se decidió desde el triple (92-84).

El Real Madrid es el mejor equipo de la Euroliga cuando juega de local y ante la Virtus Bolonia volvió a hacer del Movistar Arena un campo infalible. Diez victorias consecutivas delante de su afición y el equipo se mantiene bien afianzado entre los cuatro primeros [Narración y estadísticas de la victoria del Real Madrid ante la Virtus Bolonia].

Que la visita de la Virtus Bolonia -14ª clasificado antes del comienzo del partido- iba a ser un partido trampa para el Real Madrid lo reflejó Carsen Edwards. El base estadounidense se empeñó dar la campanada en la casa del mejor equipo de la Euroliga como local.

El americano se salió; y es que lo suyo fue todo una exhibición. Firmó 22 puntos en la primera parte (10 en el primer cuarto y 12 en el segundo) con un derroche de canastas con una variedad enorme: triples, tiro de dos, penetraciones... Lo hizo todo, pero solo Vildoza le acompañó.

La segunda unidad, clave

El Real Madrid fue a remolque durante los primeros minutos. El equipo se vio sorprendido por el ritmo de juego que impusieron los de Dusko Ivanovic, aunque Mario Hezonja empezó a tirar del carro y los italianos no llegaron a tener una ventaja considerable durante la primera parte.

Las rotaciones de Scariolo dieron resultado. La Virtus Bolonia ganaba de siete (14-21) en los últimos minutos del primer cuarto, pero Feliz, Lyles y Deck hicieron que la diferencia se viera reducida únicamente a un punto al término de los primeros diez minutos (22-23).

No le afectó el parón al Real Madrid y continuaron con las buenas sensaciones al inicio del segundo cuarto. Un parcial de 17-2 permitía al conjunto blanco romper el partido con Feliz, Maledon, Lyles, Deck y Garuba. No obstante, el 'subidón' duraría poco.

En apenas un minuto Edwards metió siete puntos y volvía a meter a su equipo en el partido. Buscó Scariolo soluciones desde el banquillo y las encontró en Llull, cambiando el parcial de 0-7 en contra al 8-0 a favor. El balear fue protagonista con dos asistencias y un triple, aunque los blancos se volvieron a encontrar la respuesta del base estadounidense de la Virtus Bolonia.

Le acompañó Jallow con el tercer triple consecutivo de los italianos, pero Tavares y un canastón de Campazzo, al que le dieron el balón, se cruzó la pista y metió un triple desde 10 metros contra el tablero, permitieron al Madrid irse por delante al descanso (46-40).

Por medio de Hezonja y Tavares, el conjunto blanco empezó a romper el partido. Cinco puntos del croata, además de otros cinco del caboverdiano reflejaron la máxima del partido (56-45), aunque un parcial de 0-7 para la Virtus Bolonia frenó la buena dinámica del Real Madrid.

Con el intercambio de triples entre Vildoza y Deck se cerró el tercer cuarto con la ventaja mínima de los blancos para afrontar el último y decisivo parcial (64-61).

Los de Ivanovic consiguieron darle la vuelta al partido con dos triples consecutivos obra de Edwards y Vildoza, aunque la alegría duró poco porque Llull respondió de la misma manera.

El Real Madrid comenzó a devolver a la Virtus Bolonia cada golpe que recibía y tras el acierto desde la línea exterior de Okeke y Maledon, de nuevo los de Scariolo se ponían por delante obligando al técnico montenegrino a parar el partido.

El encuentro tuvo una tendencia donde las canastas que se producían eran a través del triple: al de Alston Jr. tras una jugada caótica se sumaron los de Hezonja y Camazzo. El del argentino fue lo más parecido a una bombona de oxígeno para los blancos, quienes necesitaban al argentino (87-79).

