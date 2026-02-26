El Real Madrid ahoga sus penas con una contundente victoria ante el Bayern en la Euroliga

Tavares trata de entrar a canasta en el partido ante el Bayern. EFE

Los blancos dominaron el encuentro de inicio a fin (93-70) para olvidar la derrota en la final de la Copa del Rey de hace unos días.

Todavía estaba el Real Madrid lamiéndose las heridas después del duro revolcón que se llevó en la final de la Copa del Rey ante Baskonia. Se cumplía el cuarto día de luto, pero los blancos decidieron que habían sido suficientes como para empezar a pasar página. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Bayern]

La Euroliga se convirtió en el mejor remedio. El equipo de Scariolo aplastó a un Bayern de Múnich que apenas compareció en el Movistar Arena y que tendió una alfombra roja perfecta.

Los germanos firmaron una actuación por momentos bochornosa mientras el Real Madrid recogía el guante y no tenía piedad alguna. Rabioso, lo necesitaba el conjunto merengue, una nueva inyección de moral para el gran tramo de la temporada que todavía queda por delante.

Sin historia

Algo menos de medio cuarto. Se puede decir que eso fue lo que duró realmente el partido, el tiempo que tardó el Real Madrid en dar el primer estirón al marcador y abrir una brecha suficiente que no hizo más que agrandarse con el paso de los minutos.

Mario Hezonja cogió las riendas de salida. Sus 6 puntos y un triple de Andrés Feliz, el primero del partido, pusieron el 13-4 que venía a anunciar la tremenda paliza que estaba por venir.

Quería el Real Madrid ya no sólo vencer, sino sobre todo convencer. Necesitaba reparar el daño sufrido en la Copa del Rey tras su segunda final consecutiva perdida, así que sacó todo su potencial a relucir para someter a un rival que no encontró escapatoria alguna.

El 19-12 del final del primer cuarto todavía se quedaba corto, muy corto, para lo que iba a suceder en el resto del partido. Con Garuba aportando llegó el 30-20 ya en el segundo parcial, la primera vez que la renta entre ambos llegó a los dobles dígitos.

Aquello no paraba. Si uno pasaba dos minutos sin mirar el marcador podía asustarse al comprobar la siguiente renta. Con el 42-24 y la diferencia rozando los 20 puntos, Pesic se vio más que obligado a detener el choque.

Feliz y Lyles tratan de detener el avance de un jugador del Bayern. EFE

Daba igual. Cualquier intento de reacción era completamente inútil ante un Real Madrid desbocado que no iba a quitar el pie del acelerador.

Las cosas le salían a los blancos casi sin querer. Como en la última posesión de la primera mitad anotada por Tavares cuando tenía que ser Hezonja el que culminara la acción. Ambos se miraron, rieron y chocaron en el aire para celebrar el 53-33.

Con todo decidido

El Real Madrid carburaba en todos los sentidos. Con un alto acierto en los triples (7/15) y Lyles y Hezonja comandando la anotación, la segunda parte arrancó con un poco menos de intensidad.

De hecho, le costó tres minutos al equipo de Scariolo ver canasta por primera vez, pero ni siquiera eso lo aprovechó el Bayern para meterse en el partido. El 2+1 de Tavares puso fin a la sequía, y entonces todo volvió a funcionar.

Llull se marcha en carrera con el balón en su poder. EFE

Los 20 puntos de ventaja pronto se convirtieron en 23, enseguida en 27 y después en los 31 con el que se cerró el tercer cuarto (78-47).

Hacía tiempo que ya estaba todo completamente decidido. Esta vez los minutos de la basura fueron todos los del último cuarto.

Jamás se atisbó el mínimo resquicio de esperanza para el Bayern, y el Real Madrid se dedicó a divertirse y a divertir a su gente. Una victoria tan cómoda como importante para seguir en los puestos de privilegio de la Euroliga.

Real Madrid 93 - 70 Bayern

Real Madrid (19+34+25+15): Campazzo (4), Abalde (9), Hezonja (16), Okeke (5) y Tavares (11) -cinco inicial-, Maledon (2), Feliz (9), Llull (9), Deck (9), Lyles (12), Garuba (3) y Len (4).



Bayern de Múnich (12+21+14+23): Dimitrijevic (11), Rathan-Mayes (11), Lucic (4), Da Silva (4), McCormack (-) -cinco inicial-, Giffey (6), Voigtmann (5), Jessup (17), Jovic (-), Fischer (-), Mike (2) y Gabriel (10).



Árbitros: Damir Javor (SVN), Gytis Vilius (LTU), Josip Radojkovic (HRV). Señalaron falta técnica a Vladimir Lucic, del Bayern de Múnich (min.18).



Incidencias: Partido de la jornada 29 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena ante 9.728 espectadores.