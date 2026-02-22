Baskonia sorprende al Real Madrid en una final apoteósica y recupera el trono de la Copa del Rey 17 años después

El conjunto vasco, de la mano de Luwawu-Cabarrot y Omoruyi, doblegó al favorito para volver a llevarse el torneo por primera vez desde 2009.

La historia le ha devuelto un guiño a Baskonia. Toda una generación no había visto jamás al conjunto vasco salir campeón de la Copa del Rey, pero 17 años después ese maleficio que parecía imposible de derribar se ha terminado. [Así vivimos la victoria de Baskonia en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid]

El equipo dirigido por Galbiati firmó una final soberbia para derrotar al Real Madrid. Las actuaciones estelares de Luwawu-Cabarrot y Omoruyi elevaron a los cielos a un equipo que siempre creyó en sus posibilidades pese a no llevar ni de lejos colgado el cartel de favorito.

Los blancos, que ya perdieron la final del año pasado ante Unicaja, volvieron a toparse con otro muro en la final y sumaron su segundo pinchazo consecutivo en el partido definitivo. Siguen siendo los reyes de la competición, pero la sonrisa de oreja a oreja está ahora en la cara de Baskonia.

Luwawu-Cabarrot se eleva para anotar en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid. EFE

Un inicio arrollador

Como una auténtica apisonadora entró el Real Madrid al partido. En una final en la que los nervios siempre juegan un papel importante, de entrada los blancos trasladaron un gran cargamento de presión a Baskonia con el parcial de arranque.

En un abrir y cerrar de ojos el equipo de Scariolo mandaba 13-2 en el marcador. Alguno tenía que frotarse los ojos cuando miraba al luminoso, pero es que los blancos encontraron un acierto brutal desde el triple para cimentar esa ventaja.

Hezonja, Campazzo y Llull afinaron el punto de mira desde el perímetro mientras Baskonia acudía estupefacto al festival en apenas tres minutos de juego.

Llull ejecuta un triple en el partido ante Baskonia. EFE

No le quedó más remedio a Galbiati que parar el partido para ajustarle las tuercas a los suyos. Necesitaba soltar unas cuantas voces, tocar las piezas y casi resetear la cabeza de sus jugadores para que no se marcharan del encuentro nada más comenzar.

La charla surtió efecto. Vaya si lo hizo. Los azulgrana regresaron a la cancha con una cara muy diferente, no fue un lavado, fue una auténtica ducha. Luwawu-Cabarrot y sus 7 puntos encabezaron la remontada , y con el 17-17 la balanza se equilibró definitivamente.

Curioso que en tan poco tiempo se puedan ver versiones tan diferentes de un equipo y otro.

Baskonia se pegó el gustazo incluso de darle la vuelta al marcador. Omoruyi puso el 17-19 en el tramo final del primer cuarto. Del +11 de los blancos, a los 2 puntos de desventaja.

Quien tuvo que coger el toro por los cuernos fue Scariolo, que tiró de tiempo muerto para frenar la sangría y hacer que el primer parcial terminara en tablas (26-26).

La pesadilla Luwawu-Cabarrot

Un tiro libre de Baskonia dio el pistoletazo de salida al segundo cuarto, pero en este punto llegó al partido Andrés Feliz. El dominicano cogió el timón, enchufó dos triples consecutivos y puso 34-30 arriba al Real Madrid.

No quedó contento con ello Feliz. Acto seguido, dobló la ventaja de su equipo, y a este arreón blanco se sumó un mate de Len para abrir de nuevo una brecha importante (40-30).

Se había estancado Baskonia en lo que parecía una repetición de los primeros compases del partido. Los vascos se podían agarrar a Forrest. Machacó en una acción individual en plena cara del gigantón Tavares, una jugada bárbara que podía haber supuesto un punto de inflexión.

QUÉ ABSOLUTA BARBARIDAD DE MATE 🔥🔥🔥



A Forrets no se le pone por delante ni Tavares ¡QUÉ LOCURA! 😱😱😱#CopaACBxDAZN 🏀 pic.twitter.com/3kLqAj0R8P — DAZN España (@DAZN_ES) February 22, 2026

Tavares, enrabietado, frenó cualquier intento de rebelión en la siguiente acción. Las cosas en su sitio.

Tenía todavía que decir una última palabra Baskonia en esta primera mitad. Luwawu-Cabarrot opositaba para ser el MVP de la final, más aún cuando cerró el segundo cuarto con un canastón (52-47) para sumar 17 tantos en su casillero particular.

Llull pelea por el balón en la final de la Copa del Rey. EFE

Baja la anotación

Deck abrió la lata después del descanso, pero de nuevo Baskonia demostró que había ajustado las piezas tras el parón.

En el primer cuarto, el segundo, el tercero... Daba igual. Luwawu-Cabarrot había decidido instalar su propio espectáculo en plena final de la Copa del Rey, así que con una acción preciosa a aro pasado volvió a igualar el marcador (57-57).

A esas alturas del encuentro el francés llevaba 23 de los 57 tantos de su equipo.

Paolo Galbiati, entrenador de Baskonia. EFE

El ritmo de anotación, brutal hasta el momento, experimentó un pequeño bajón en este parcial. Entonces emergió la figura de Garuba, discreta hasta el momento. Recogió un rebote que estaba perdido, anotó bajo el aro y además sacó una falta personal para el adicional.

A Baskonia no le funcionaba el lanzamiento exterior (4/16 en triples), pero a cambio explotaba otras armas. Y sobre todo se llamaban Luwawu-Cabarrot y Omoruyi. Qué final la de este dúo.

Tavares trata de taponar a Forrest. EFE

El propio Cabarrot cerró el tercer cuarto con tres tiros libres para mantener con vida a Baskonia antes de entrar al parcial definitivo (72-67).

Baskonia decide

A duras penas, pero el Real Madrid cumplía con su papel de favorito a la hora de entrar al tramo decisivo. Lo hacía, no obstante, en un partido en el que Baskonia, pese a ir casi siempre a remolque, jamás bajó los brazos y manifestó abiertamente sus intenciones de incordiar hasta el final.

El último cuarto se convirtió de inicio en un fuerte intercambio de golpes. Como el triple de Omoruyi que ponía el 79-79. Ahí estaba Baskonia, de nuevo igualando el marcador y sacando las garras. Una nueva canasta del propio Omoruyi puso el 79-81.

No es LeBron James... ES MAMADI DIAKITÉ 🔐🔐🔐



UN TAPONAZO QUE LEVANTA A VITORIA ENTERA Y QUE VALE POR UNA #CopaACB 🔵🔴#CopaACBxDAZN 🏀 pic.twitter.com/hvw7UYmSVM — DAZN España (@DAZN_ES) February 22, 2026

A falta de 2 minutos y medio para el final llegó el momento crítico para Baskonia. Señalaron los colegiados la quinta flata a Luwawu-Cabarrot, santo y seña con 28 puntos, así que los vascos perdieron a su principal referencia.

Pero se repusieron como sólo sabe hacerlo un campeón. Porque eso es lo que iban a ser, de nuevo campeones de la Copa del Rey gracias a su empujón final. Omoruyi y Forrest terminaron de cerrar la fiesta.

BASKONISTAS... ES EL MOMENTO QUE LLEVABÁIS ESPERANDO MUCHOS AÑOS 🔵🔴



Kosner @Baskonia LEVANTA AL CIELO DE VALENCIA LA #CopaACB 2026 🏆✨#CopaACBxDAZN 🏀 pic.twitter.com/4f8V8VLYKC — DAZN España (@DAZN_ES) February 22, 2026

A falta de poco más de un minuto los vascos mandaban por 6 puntos, y de nuevo el Real Madrid necesitaba un milagro para salir airoso. Lo obró en las semis ante Valencia, pero esta vez iba a ser diferente.

Baskonia gestionó a la perfección la situación, templó los nervios y cerró la final a lo grande. 17 años han tenido que pasar para volver a levantar este título, pero bajo el mandado del 'loco' Galbiati el sueño se ha hecho realidad.

Real Madrid 89 - 100 Baskonia

Real Madrid (26+26+20+17): Campazzo (14), Llull (3), Deck (8), Hezonja (15), Tavares (9) -cinco titular- Lyles (4), Abalde (-), Maledon (12), Garuba (5), Feliz (15) y Len (4).



100.- Kosner Baskonia (26+21+20+33): Forrest (22), Howard (6), Radzevicius (2), Frisch (-), Diakite (9) -cinco titular- Villar (-), Omoruyi (23), Kurucs (4), Luwawu-Cabarrot (28) y Spagnolo (6).



Árbitros: Peruga, Conde y Calatrava. Eliminaron por el Real Madrid a Usman Garuba (m.33) y a Luwawu-Cabarrot del Baskonia (m.36).



Incidencias: final de la nonagésima edición de la Copa del Rey, la cuadragésima en la era ACB, celebrada en el Roig Arena de València con la presencia del rey Felipe VI y con la presencia de15.314 espectadores.



También estuvieron en el encuentro autoridades como el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, así como la ministra de educación y deporte, Milagros Tolón, y la de ciencia, Diana Morant. Igualmente asistieron el presidente de la ACB, Antonio Martín, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar o José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD.