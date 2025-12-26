El Real Madrid se desinfla en el último cuarto ante el Monaco y despide con derrota su participación europea en 2025

Los de Scariolo pagaron caro un parcial de 12-0 en el inicio del último parcial y no reaccionaron a tiempo para obrar el milagro.

Remó hasta el final, pero acabó muriendo en la orilla. El Real Madrid sucumbió en su visita a Monaco (100-95) y cerró con una amarga derrota su periplo en la Euroliga en 2025. [Narración y estadísticas del partido].

Tavares y Campazzo no fueron suficientes para suplir la baja de Lyles. Al Real Madrid le faltó frescura en ataque en el último cuarto y la gran remontada de 13 puntos en el tercero quedó en balde ante el acierto de un Mirotic excelso en el lanzamiento.

Fue ahí, en los últimos 10', donde se decantó el partido. Llegaron al último parcial con empate, pero los monegascos imprimieron una marcha más y firmaron un 12-0 que dejó una montaña muy complicada de escalar para los de Scariolo. Cada ataque debía ser canasta y nunca estuvo lo suficientemente cerca de pasar.

Conexión AS Monaco.



Mike James ➕ Daniel Theis.#Euroleague pic.twitter.com/mtL9Bf8jIA — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) December 26, 2025

El Monaco defendió bien su aro, bajó el ritmo buscando agotar el reloj y tan solo tuvo que esperar en los últimos instantes para certificar el choque. Campazzo intentó poner pimienta al asunto con dos triples consecutivos, pero Mike James cerró el triunfo local desde la línea de tiros libres.

El Real Madrid inició con el pie izquierdo su maratón de ocho partidos en apenas 17 días. No hay tiempo para lamentarse y en menos de 48 horas reciben en Liga Endesa a Unicaja. Cerrarán 2025 contra UCAM Murcia y jugarán hasta 11 encuentros en enero.

Máxima igualdad

Con la ausencia de Lyles, el Real Madrid saltó a la pista del conjunto monegasco con las ideas claras: dominar el rebote y hacerse fuertes en defensa para evitar la anotación rival. Y así lo hizo de la mano de un Tavares absolutamente desatado.

El caboverdiano, que se cargó con tres faltas antes de llegar al descanso, maniató por completo la defensa del Mónaco. Recogió ocho rebotes, cinco de ellos ofensivos, en menos de 15 minutos de juego y se encargó también de transformar prácticamente todos los ataques de su equipo.

Se marchó al final del primer cuarto con 15 puntos y subió hasta los 19 en el segundo para mantener a los de Sergio Scariolo mirando de tú a tú a un Mónaco amparado en la inspiración de Okobo.

La igualdad reflejada en la clasificación se plasmó también sobre el parquet. El Monaco fue quien llevó más la voz cantante, pero era incapaz de despegarse de un conjunto blanco que recuperaba terreno desde más allá de la línea de siete metros.

De hecho, un parcial de 8-0 en el último minuto del tercer cuarto, dejó todo abierto para los últimos 10'. Una reacción sublime cuando los monegascos amenazaban con dar un golpe sobre la mesa prácticamente definitivo.

La caída

Sin embargo, cuando mejor estaba el Real Madrid llegó la desconexión. Los de Scariolo comenzaron a fallar sus tiros y los monegascos aprovecharon las imprecisiones blancas para firmar un parcial de 12-0 con cinco minutos por disputarse.

Lo intentaron hasta el final. Campazzo puso picante con dos triples para poner la desventaja en tan solo cuatro puntos con seis segundos por jugar. Pero no se obró el milagro. La reacción llegó muy tarde y el Real Madrid sucumbió ante un rival directo en Euroliga.

El Real Madrid cae en Mónaco. #Euroleague pic.twitter.com/0VIv8zOObr — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) December 26, 2025

Los blancos acaban 2025 con un sabor agridulce, pero en la pomada por entrar en las posiciones nobles de la Euroliga. Ahora arranca el maratón sin descanso en el que Scariolo necesitará la mejor versión de sus hombres para mantener el pulso en Liga Endesa y asentarse en puestos de playoff en la máxima competición continental.

Monaco 100-95 Real Madrid

Mónaco (21+26+23+30): Okobo (22), James (15), Blossomgame (6), Theis (8), Diallo (11) -cinco titular-, Strazel (12), Hayes (4), Tarpey (-), Nedovic (12) y Mirotic (10).



Real Madrid (20+23+27+25): Campazzo (28), Abalde (7), Procida (3), Hezonja (6), Tavares (21), -cinco inicial-, Maledon (5), Okeke (12), Deck (9), Garuba (2), Krämer (2), Len (-).



Árbitros: Milan Nedovic (Eslovenia), Milos Koljensic (Serbia) y Eduard Udyanskyy (Gran Bretaña). Eliminaron por cinco faltas a Hayes (m.36).



Incidencias: partido de la jornada 18 de la Euroliga de baloncesto disputado en la Sala Gaston Medecin.