Un Real Madrid descomunal en el último cuarto se impone al Baskonia para sumar su cuarta victoria seguida en la Euroliga

Los de Scariolo se llevaron una victoria muy trabajada a pesar del acierto en el tiro exterior de Marcus Howard, quien terminó con 22 puntos (94-87).

No hay quien pare a este Real Madrid. El conjunto dirigido por Scariolo asalta el top 8 de la Euroliga tras sumar su cuarta victoria consecutiva ante Baskonia, un equipo que le puso contra las cuerdas por medio de Marcus Howard [Narración y estadísticas del Real Madrid 94-87 Baskonia].

El base terminó el partido con 22 puntos y provocando un quebradero de cabeza en la defensa del equipo madridista cuando cogía el balón desde el perímetro. Sin embargo, Hezonja y Campazzo se mostraron intratables en los últimos minutos.

Volvía el conjunto blanco al Movistar Arena, donde todo le resulta siempre más confortable, después de aparcar su maleficio como foráneo al vencer lejos de casa en sus dos encuentros previos en la máxima competición europea y en otras dos salidas ligueras.

Hezonja lucha por llevarse el balón contra dos jugadores del Baskonia. EFE

Ya en el arranque quedó patente la igualdad que se iba a vivir durante el partido. Y es que ambos equipos firmaron un encuentro con alternativas para ambos lados: el Real Madrid dominó en el rebote, mientras que Baskonia acertó en la elección de los tiros.

Matteo Spagnolo, exjugador del conjunto blanco, le cogió el relevo a Markus Howard, cuya carta de presentación en el partido fue dos triples consecutivos. Lo que quizás el estadounidense no sabía es que Abalde iba a aceptar el duelo. Cada equipo jugaba sus cartas y el marcador era parejo.

Y es que Real Madrid y Baskonia brindaron un partido muy táctico donde los de Scariolo se aprovecharon en la primera parte de las constantes rotaciones que hizo Galbiati, lo que provocó muchos desajustes en defensa y permitió a Tavares hacerse fuerte bajo el aro.

El de Cabo Verde emergió frente a la discreción de Campazzo y Hezonja. Mientras el argentino protagonizó tres de las nueve pérdidas que registró el conjunto blanco en los primeros 20 minutos, el croata solo metió una canasta.

La igualdad en el primer cuarto (24-23) se trasladó también al segundo, aunque el Real Madrid empezó a mover mejor el balón y con el acierto en el tiro libre, sumado a los problemas del Baskonia en el rebote, los jugadores ganaron confianza en ataque... pero la defensa seguía sin funcionar.

A los de Scariolo les faltó consistencia y los vitorianos lo aprovecharon por medio de Spagnolo y Kobi Simmons, por lo que ambos equipos se fueron a los vestuarios con un 42-39 en el marcador y sin encontrar la forma de imponerse a su rival.

Intercambio de triples

El partido sufrió un cambio de ritmo en la segunda parte por medio de dos jugadores del Real Madrid que precisamente habían cuajado un primer tiempo muy discreto: Mario Hezonja y Facundo Campazzo.

En un abrir y cerrar de ojos el conjunto blanco llegó a ponerse 13 arriba con nueve puntos del croata en apenas cuatro minutos, mientras que el argentino dejó su sello con una bombita y un triple que obligó a Galbiati a parar el partido y buscar inmediatamente una reacción de los suyos.

Baskonia despertó por medio del acierto desde el perímetro de Luwau-Cabarrot y Clément Frish, por lo que los 13 puntos de diferencia de los blancos pasaron a ser cinco en apenas dos minutos.

Le tocaba ahora a Scariolo parar el partido y el fondo de armario respondió por medio de Andrés Feliz y Théo Maledon, quienes permitieron al Real Madrid irse nueve arriba al último cuarto (71-60).

Timothe Luwau entra a canasta presionado por Tavares. EFE

No pudieron haber empezado mejor los de Scariolo tras las canastas de Trey Lyles y Maledon, pero en la máxima del conjunto blanco reaccionó Baskonia por medio de Marcus Howard.

Los vitorianos registraron un parcial de 0-15 con 13 puntos del estadounidense y se pusieron por delante en el marcador. Inmediatamente detuvo Scariolo el partido para dar entrada a Abalde y frenar así al base de Baskonia, quien siguió enchufando canastas.

El Real Madrid necesitaba a Hezonja y el croata emergió con dos tapones y dos canastas consecutivas al contraataque que puso un parcial de 11-0 con el 2+1 de Deck y al Real Madrid de nuevo por delante.

Respondió Kurucs con un triple, aunque el conjunto blanco se mostró muy superior en los últimos minutos del partido. Un 2+1 y un triple de Campazzo allanó el camino hacia la victoria, aunque Howard se empeñó en intentarlo hasta el último segundo.

Ficha técnica del partido:

Real Madrid (24+18+29+23): Campazzo (16), Abalde (9), Okeke (-), Hezonja (17), Tavares (11), -cinco inicial-, Maledon (15), Llull (), Lyles (7), Deck (9), Garuba (2), Andrés Feliz (8).

Baskonia Vitoria-Gasteiz (23+16+21+27): Simmons (11), Howard (22), Radzevicius (), Kurucs (8), Diop (4) -cinco inicial-, Spagnolo (8), Luwawu-Cabarrot (20), Frisch (3), Diakité (7), Nowell (-), Forrest (4).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Olegs Latisevs (Letonia) y Tomasz Trawicki (Polonia). Eliminaron por cinco faltas personales a Abalde (m.38).

Incidencias: partido de la jornada 15 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 8.141 espectadores. En la previa se guardó un minuto de silencio en memoria del escritor y periodista Alfonso Ussía.