El Real Madrid de baloncesto anuncia el fichaje de Alex Len: un pívot de la NBA que llega para sustituir a Bruno Fernando

Alex Len luce con la camiseta del Real Madrid en la Ciudad Deportiva. Real Madrid

El pasado domingo el Real Madrid anunció la salida de Bruno Fernando rumbo al Partizan de Belgrado y tan solo cuatro días después ya se ha anunciado quién será su recambio: Alex Len.

La directiva del conjunto blanco se ha vuelto a mover con rapidez en el mercado y ha incorporado a un pívot que llega de la NBA. Tras jugar la pasada temporada en los Lakers, el ucraniano se encontraba sin equipo después de no pasar la prueba de la pretemporada con los Knicks, con los que había firmado un contrato no garantizado llamado 'exhibit 9'.

Oleksii Yuríyovich Len firma por lo que resta de temporada y una más (hasta el 30 de junio de 2027) tras la salida de Bruno Fernando, que no encajó en los planes de Scariolo y terminó haciendo las maletas rumbo a Belgrado.

La situación dejaba temporalmente al Madrid en una situación complicada, con Edy Tavares de pívot titular y Usman Garuba como su principal suplente, además de Izan Almansa como el tercer hombre. Ahora, el reciente fichaje resuelve la rotación interior de forma temporal a expensas de cómo funcione el pívot.

El ucraniano ya compartió vestuario con Scariolo en los Toronto Raptors durante la temporada 2020/21, cuando el entrenador ejercía como asistente. Aunque solo coincidieron durante 13 encuentros, ese conocimiento previo resulta determinante para el técnico, que valora su profesionalidad y disposición.​

Alex Len, durante un partido de la NBA con los Sacramento Kings Reuters

Len aterriza en Europa tras una extensa trayectoria en la NBA. Seleccionado en el número 5 del Draft de 2013 por los Phoenix Suns, ha disputado 12 temporadas en la mejor liga del mundo con 690 partidos repartidos entre Suns, Hawks, Kings, Raptors, Wizards y Lakers.

Sus promedios de carrera se sitúan en 6,7 puntos y 5,3 rebotes, con su mejor campaña en 2018/19 cuando alcanzó los 11,1 tantos por noche con Atlanta.​

El ucraniano ofrece un perfil de pívot tradicional: físico imponente con 2,13 metros de altura y 2,24 de envergadura, capacidad reboteadora y presencia defensiva en la zona.

Sin embargo, sus últimas temporadas en la NBA evidenciaron un declive físico y problemas de adaptación al baloncesto moderno, con promedios residuales en Sacramento y Los Ángeles que le sacaron de las rotaciones principales. Sus limitaciones en movilidad lateral y defensa de cambios generan dudas sobre su rendimiento en Euroliga.​

Refuerzo necesario

El Real Madrid atraviesa un momento delicado, habiendo perdido todos sus encuentros como visitante en lo que va de temporada. Scariolo considera que el refuerzo interior puede revitalizar al equipo, especialmente para aliviar la carga de minutos sobre Tavares.

La urgencia es máxima con compromisos decisivos en el horizonte. El entrenador italiano, aunque paciente con la situación, ha reconocido la necesidad de dar más oportunidades a los jugadores jóvenes mientras se resuelve la incorporación.​

Len estuvo en la pretemporada con los New York Knicks pero fue cortado antes del inicio de la temporada regular, quedando disponible en el mercado.

Aunque no representa el fichaje más espectacular, su experiencia, conocimiento del sistema del entrenador y disponibilidad inmediata lo convierten en la solución más pragmática para las necesidades actuales del conjunto blanco.