La justicia mexicana lleva a juicio a Julio César Chávez Jr. por su relación con el crimen organizado y el tráfico de armas

Julio César Chávez Jr. va a ser llevado a juicio después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) le arrestara en julio por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El mexicano está acusado de los delitos de tráfico de armas y por pertenencia a una organización criminal, aunque su proceso se va a desarrollar estando él en libertad.

En una segunda audiencia realizada virtualmente, por temor a un atentado contra el púgil en su traslado desde el Cefereso 11, penal de máxima seguridad en Hermosillo, a la sede judicial, el juez Enrique Hernández Miranda ordenó llevarlo a juicio.

En su equipo de defensa, el hijo del legendario Julio César Chávez, tenía tres abogados y uno de ellos expuso que el Ministerio Público Federal, que formuló la imputación, presentó 21 pruebas de las cuales solamente en nueve se mencionaba al acusado.

La defensa enumeró las nueve evidencias que presentó el Ministerio Público Especializado en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, y aseguró que eran "intervenciones telefónicas de personas que no están identificadas, pruebas sacadas de notas periodísticas y redes sociales".

Entre las nueve pruebas que la defensa trató de desestimar, destaca un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde dos personas identificadas con nombre y apellido señalan a Chávez Jr. como parte de una red de lavado de dinero relacionada con la familia de 'el Chapo' Guzmán.

Un juicio mediático



La defensa también mencionó que en la acusación del Ministerio Público Federal hay una investigación que la Administración de Control de Drogas (DEA) tiene sobre Chávez Jr., aunque sobre ello se respondió que no está relacionada con los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Próximamente, el ex campeón mundial de peso mediano abandonará el Cefereso 11. Sin embargo, su salida estará sujeta a una serie de medidas cautelares "muy estrictas", que se seguirán "al pie de la letra".

Julio César Chávez Jr., durante su combate frente a Jake Paul. Reuters

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el campeón del mundo de peso medio entre 2011 y 2012 estaba "asociado al Cártel de Sinaloa, una banda designada como organización terrorista extranjera". Sin embargo, se han conocido más detalles de su implicación en el grupo.

Julio César Chávez Jr. fue descrito como un "esbirro" al servicio de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, según ha comunicado el diario Reforma a tenor de la investigación de la Fiscalía.

Y es que el mexicano habría sido utilizado para castigar a subordinados del cártel. En una de las llamadas intervenidas por la Fiscalía General de la República entre diciembre de 2021 y junio de 2022, se relata cómo El Nini ordenó atar y colgar a un integrante del grupo criminal para que el boxeador le golpeara como si fuera un saco de boxeo.