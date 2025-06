Unicaja Málaga - Real Madrid, Liga Endesa: horario y dónde ver por TV el partido de baloncesto

El Valencia basket sigue esperando rival para la final de la Liga Endesa. El Real Madrid tuvo en su mano cerrar la eliminatoria contra Unicaja, pero los malagueños resistieron y acabaron forzando el cuarto partido.

Un duelo lleno de polémica y que se acabó decantando del lado malaguista con dos tiros libres dentro del último segundo del choque. Los de Ibon Navarro siguen pendiendo de un hilo, pero lograron dar el primer paso hacia la remontada.

El Real Madrid sigue mandando en la eliminatoria y todavía tiene una bala en la recámara. Podría caer este martes a domicilio y jugarse el todo por el todo ante su afición en el quinto y definitivo partido de la serie.

📊 ¡Así está ahora mismo el cuadro del #PlayoffLigaEndesa!



➡️ @unicajaCB coloca el 2⃣-1⃣ forzando un cuarto partido ante el @RMBaloncesto



➡️ @valenciabasket ya espera a su rival en la FINAL pic.twitter.com/TYerLCCchA — Liga Endesa (@ACBCOM) June 15, 2025

"No esperábamos una serie de 3-0. Lo intentamos hasta el final, no nos rendimos y tuvimos opciones hasta la última jugada. Hay que prepararse bien para jugar mejor el siguiente partido. Solo pensamos en el 3-1. Si luego no pasa, para eso está la ventaja de campo que tenemos. Pero vamos a intentar terminar mañana, si es posible", Tavares, pívot del Real Madrid, tras la derrota.

"Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y no perder tantos balones. Nuestra motivación es que nos queda una victoria para pasar a la final y mañana nos vamos a dejar la vida. Hay que hacer las cosas bien, intentar ser más pacientes y controlar el ritmo de partido mejor. Si lo hacemos, nos ayudará a ganar", añadió.

¿Cuándo se juega el partido entre el Unicaja y el Real Madrid?

El cuarto encuentro de las semifinales del playoff se disputa este martes 17 de junio a partir de las 21:15 hora peninsular. En México serán las 13:15, mientras que en Argentina serán las 16:15 horas.

DYLAN OSETKOWSKI regresó para mantener vivo el sueño 💚



Firmó una actuación clave con 21 puntos, 6 rebotes y 3 triples ante el @RMBaloncesto para forzar la cuarta batalla en SEMIS.



El @unicajaCB sigue con vida en el #PlayoffLigaEndesa y sueña con igualar la serie en casa 🔥 pic.twitter.com/czSStZr3qU — Liga Endesa (@ACBCOM) June 16, 2025

¿Dónde se juega el partido de Liga Endesa entre el Unicaja y el Real Madrid?

El duelo entre el equipo de Ibon Navarro y los de Chus Mateo se jugará en el Martín Carpena, en la ciudad de Málaga. Este feudo tiene una capacidad para unas 11.300 personas.

¿Dónde se puede ver el partido de Liga Endesa entre el Unicaja y el Real Madrid?

En España, el enfrentamiento entre andaluces y madrileños de semifinales de los playoffs se podrán seguir a través de Movistar+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el duelo entre Unicaja y Madrid.