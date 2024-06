Rudy Fernández no da opción a UCAM Murcia y el Real Madrid acaricia el título de la Liga Endesa

El Real Madrid tiene el título de Liga Endesa al alcance de su mano. El conjunto dirigido por Chus Mateo no dio opción a la sorpresa y se impuso al UCAM Murcia en el segundo partido de la serie (78-63). Les toca rematar la faena a domicilio y tienen margen de error. Los murcianos necesitan un milagro. [Así hemos vivido la victoria del Real Madrid frente a UCAM Murcia].

Los hombres de Sito Alonso están mostrando una buena imagen a lo largo de la final y lo volvieron a hacer este luns en el WiZink. Pero el Madrid es mucho Real Madrid. Para ganar a este equipo hay que rozar la excelencia y muchas veces ni siquiera eso sirve de nada.

Una vez más volvió a ser Dzanan Musa el quebradero de cabeza de UCAM Murcia. El bosnio apareció en los momentos que más le necesitaba su equipo y castigo una y otra vez a su rival. También brilló Rudy Fernández. El alero estuvo muy inspirado y destrozó a los murcianos desde el tiro exterior.

Rudy Fernández y Poirier tratan de evitar una canasta de UCAM Murcia. EFE

Ahora, a UCAM Murcia le toca luchar contra la historia. Y es que nunca se ha remontado un 2-0 en una final de Liga Endesa. Ha ocurrido 16 veces desde el inicio de la competición y jamás se ha volteado un marcador así. No les queda otra que creer e intentar la heroica.

Inicio errático

Les costó a ambos equipos entrar en el partido. Se mostraron algo erráticos en el tiro y eso impidió que cualquiera de ellos lograra una renta suficiente para comenzar a decantar la balanza en su favor. Quien entró caliente fue Dzanan Musa. El bosnio lideró a los suyos en los primeros minutos anotando casi la mitad de los puntos del Real Madrid en el primer cuarto.

Los blancos se marcharon con ventaja en el primer parcial y lo hicieron a base de mostrarse muy sólidos en defensa. Se hicieron poderosos en el rebote (12-7) y no dejaron tiros fáciles a los hombres de Sito Alonso. Pero su gran tarea defensiva no les permitió ganar demasiado terreno en el marcador por culpa de su mal acierto en el lanzamiento.

El conjunto de Chus Mateo se quedó en un pobre 20% en el triple, faceta en la que suele ser demoledor, además de un 5/13 en tiros de dos. Unos registros más que mejorables y que permitieron que UCAM Murcia se mantuviera con vida en el partido. También lo hicieron gracias a dos triples de Kurucs que hicieron mucho daño a los madridistas.

Golpe sobre la mesa

UCAM Murcia inició con fuerza el segundo cuarto y firmó un parcial inicial de 5-0 que les puso por delante en el marcador y activó todas las alarmas en el Real Madrid. No debían confiarse los de Chus Mateo si no querían complicarse la vida en la final. Y no lo hicieron, reaccionaron a lo grande antes del descanso.

A pesar de seguir lejos en el acierto exterior fueron dos triples los que abrieron la brecha en el marcador hasta los 10 puntos. Los murcianos, que ya mostraban señales de debilidad mediado el segundo parcial, vieron como su rival ampliaba la distancia con unos dos últimos minutos para olvidar.

No convirtieron ninguna canasta en ese tiempo y vieron como el público del WiZink se encendía gracias a Rudy Fernández. El alero, que hasta ese momento se había dedicado a repartir el juego (4 asistencias sumaba), anotó dos triples consecutivos que hicieron mucho daño a UCAM Murcia.

No es para menos, de golpe y porrazo la ventaja blanca ascendió desde los cuatro a los 10 puntos y obligaba a una reacción inmediata tras el paso por los vestuarios. Un Madrid sin demasiadas florituras vencía con comodidad y eso no eran buenas noticias para el equipo dirigido por Sito Alonso.

La segunda mitad transcurrió siempre en ese margen para los blancos. Los de Chus Mateo no pisaron el acelerador, pero tampoco dejaron que UCAM Murcia se metiera de lleno en el partido. Cerraron el choque sin demasiado sufrimiento y ya tienen la mente puesta en el miércoles. Si ganan, serán campeones.