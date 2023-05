El naufragio de Nikola Mirotic en "el día más duro" de su carrera: "Debo pedir perdón"

Nikola Mirotic, tras la derrota en la Final Four del Barcelona contra el Real Madrid EFE

El Barcelona vuelve a fracasar en una Final Four de la Euroliga. La decimosexta vez que ocurre en sus 18 participaciones en la fase definitiva del torneo continental. El Real Madrid fue otra vez su verdugo, como el año pasado. Walter Tavares, su pesadilla. Y en el lado culé, su capitán -y el jugador mejor pagado de Europa con diferencia-, Nikola Mirotic, naufragó.

Al jugador nacido en Montenegro le quedan dos años de contrato en el Barça y los espera cumplir. Las dudas son si el club se los puede pagar... y si le merece la pena. Esta ha sido la cuarta temporada de Mirotic en el Palau y la Euroliga se sigue resistiendo. Además, el partido de este viernes puso la sentencia de muerte sobre Sarunas Jasikevicius como director de orquesta del equipo culé.

En un nuevo desplome europeo, Mirotic volvió a rendir por debajo de lo que se espera de él. Fue el peor durante muchos momentos del partido en Kaunas que acabó en victoria del Real Madrid (66-78): solo anotó tres puntos (1/10 en el tiro) y firmó un dramático -2 de valoración tras 28 minutos y 18 segundos de juego en el Zalgirio Arena. Una asistencia, un robo y una pérdida completan lo que fue su partido.

"Es el día más duro de mi carrera", reconoció en zona mixta tras el partido. "Ha sido un desastre de principio a fin. Y no puedo explicar por qué", añadía a los periodistas. Mirotic sigue sin dar el paso que debería en la Euroliga y ante el Madrid tocó fondo. Hasta el último cuarto no abrió su cuenta anotadora y fue mediante un tiro libre (1/2) y una canasta de dos (1/3). Negado desde la línea de tres, hizo un 0 de 7 en triples.

Tras el partido, los madridistas le pasaban factura como siempre. Más aún, en este caso, por algo que dijo en la previa. Sin Yabusele ni Deck en el lado blanco, le preguntaron quién le iba a defender y, entre risas, señaló: "Aquí veo a Felipe Reyes, no sé si se va a poner la camiseta para defenderme". No le hizo falta al Madrid contar con el francés ni con el argentino para que Mirotic firmara uno de los peores partidos que se le recuerdan.

Sin tiempo y sin dinero

Mirotic representó mejor que nadie lo que acabó siendo el partido del Barça en Kaunas. Otro desastre. Otra oportunidad perdida. El hispano-montenegrino se marchó del pabellón sabiendo que puede que no le quedan muchas ocasiones como esta: "Duelen todas las derrotas, pero esta es durísima porque no sabes si será la última oportunidad", admitía.

Desde que está en el Barça, Mirotic ha ganado una Liga ACB (2020/2021) y dos Copas del Rey (2020/2021 y 2021/2022). Pero pesa más la desilusión que reina en Europa que esos tres títulos nacionales, mientras la sección amenaza con descomponerse por los recortes presupuestarios que necesita la entidad.

Tavares, ante Mirotic en el partido de la Final Four de la Euroliga EFE

El exNBA no tuvo otra que entonar el mea culpa: "Asumo mi responsabilidad. Se que tenía que hacer un buen partido porque conozco mi rol y no estuve al nivel para ayudar al equipo. Debo pedir perdón a los aficionados que nos apoyan, viajaron hasta aquí para animar y no pudimos vencer", dijo.

El Barça llegaba a Lituania como favorito junto a Olympiacos y se irá estrellado. Igual que su principal figura e igual que un entrenador que tiene las horas contadas. Chus Mateo y un Madrid con el que nadie contaba hasta hace nada ganaron la batalla. El domingo les tocará a los azulgrana jugar el partido que no querían jugar y que ya disputaron el pasado año, el del tercer y cuarto puesto contra el Mónaco de Saša Obradovic (16:00 horas).

