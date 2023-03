La ilusión de la Minicopa femenina, más presente que nunca en Zaragoza: "Es algo increíble, único"

El baloncesto se ha convertido en uno de los grandes protagonistas en Zaragoza desde este jueves con el desembarco de la Copa de la Reina LF Endesa y la Minicopa. Dos torneos que rezuman ilusión y recalcan el gran interés que hay por este deporte. Además, dejan al descubierto una serie de historias, unos momentos que han marcado estos dos campeonatos.

La unión del baloncesto con los más jóvenes ha propiciado uno de los encuentros más emotivos, entrelazando la Copa de la Reina con la Minicopa Endesa. Cloe, jugadora del Casademont Zaragoza infantil, recibió una de las sorpresas más inimaginables de todas aquellas que rondaban por su cabeza.

"No me lo esperaba y me encantó porque es mi jugadora favorita, fue una sorpresa increíble", describe la joven jugadora poco después de ver cómo tenían un encuentro con Vega Gimeno, capitana y emblema del Casademont Zaragoza. La ilusión de conocer a un ídolo impregna su tono voz, demostrando la pasión con la que vive el baloncesto.

Su pasión por el baloncesto y buen trabajo realizado en el conjunto maño propició que fuese la elegida dentro la iniciativa Basket Girlz, un proyecto de Endesa, la Federación Española de Baloncesto y el CSD que trata de evitar el abandono temprano del básket por parte de las adolescentes. Un encuentro donde Cloe pudo disfrutar de una charla con su ídolo y, además, recibió la oportunidad de poder ser una espectadora de lujo a pie de pista en el Pabellón Príncipe Felipe II.

A lo largo de la Copa de la Reina, actuará como una aficionada más, dejando entrever su preferencia por el Casademont, pero también será una de las protagonistas. Con el equipo infantil del conjunto aragonés, podrá disfrutar en la cancha mientras lucha por alzarse con el trofeo de vencedoras.

Cloe, junto a una rival durante un partido de esta temporada. CEDIDA

La importancia del baloncesto

El baloncesto se ha convertido en uno de los puntos más importantes sobre los que gira la vida de Cloe. Ella ha encontrado en él un lugar donde sacar a relucir todo su talento y será una más de la Minicopa, donde lucirá los colores de la camiseta del Casademont Zaragoza, club que actuará como local en la competición.

"Para mí el baloncesto significa mucho, es un deporte de equipo que te enseña mucho y, por eso es como yo, de las que nunca se rinde, aunque pasará lo que tenga pasar", explica sobre todo lo que aporta. Unas palabras que demuestran su ambición, pero que también dejan entrever todo el sacrificio que hay por detrás.

El espíritu de equipo es otro de los puntales para Cloe. No sólo ganar, sino que también apuesta por el trabajo grupal. Unos valores que están presentes sin duda alguna en una de las competiciones que más expectación está generando como es la Copa de la Reina.

"Me gusta mucho porque tengo unas compañeras que son increíbles. Los entrenadores también son muy buenos con todas. Y además tengo también el privilegio de entrenar en el Príncipe Felipe", indica la joven. "A veces cruzarte con las jugadoras es único", resalta, en unas palabras que dejan entrever la pasión y el ejemplo que hay en figuras como la de Vega Gimeno, con la que tuvo el fantástico encuentro.

Eso sí, Cloe demuestra su ambición por competir en la Minicopa, donde debuta este viernes. "Tenemos mucha ilusión, le vamos a poner muchas ganas y no nos vamos a rendir. Soñamos con jugar la final, aunque es muy complicado, pero a base de esfuerzo podemos conseguir muchas cosas", recalca.

Cloe lucha por un rebote durante un partido con el Casademont Zaragoza. CEDIDA

De padres a hijos

La historia de Cloe está marcada por la figura de su padre. Él le ha inculcado una serie de valores que ella ha puesto en juego y donde el baloncesto ha sido la piedra angular. Nacho, así se llama su progenitor, fue jugador de categorías inferiores en Argentina y también ha sido árbitro. Es decir, conoce todo aquello lo relacionado con este deporte.

"No tenía ni idea de lo que era el baloncesto, pero empecé por mi padre y pude disfrutar de este deporte", explica sobre sus comienzos en el baloncesto, que ya se ha convertido en uno de los elementos clave en su vida.

Sin embargo, su padre presume de ella y deja entrever todo aquello que la ha hecho ser jugadora de baloncesto. "A base de esfuerzo y compromiso lo ha conseguido todo, es para mí algo muy bonito y para toda la familia ha sido una satisfacción enorme", apunta.

"Ha llegado más lejos que yo", alardea Nacho tras ver cómo Cloe sigue dando pasos dentro del Casademont Zaragoza. "Es muy difícil llegar, pero ella lo disfruta a base de competir y compartir tiempo con sus compañeras y eso me llena de orgullo", resalta.

Aún así Nacho deja entrever todo lo que les ha llevado hasta ahí, una serie de valores como "la humildad, el sacrificio y el respeto a los demás" y señala "que no se puede renunciar nunca a ellos". Un proceso que poco a poco ha ido forjando a su hija, que ya ha conseguido el triunfo de estar en la Minicopa.

La experiencia Basket Girlz

Esta Copa de la Reina y la Minicopa forman parte de una iniciativa puesta en marcha por Endesa, junto a la Federación Española de Baloncesto y el CSD, para evitar el abandono temprano de las más jóvenes de este deporte. A partir del patrocinio con conciencia, Basket Girlz se ha convertido en otro de los grandes elementos presentes en Zaragoza.

Cloe, como otras tantas niñas, son algunos de los ejemplos de que las oportunidades dentro del baloncesto están muy presentes. Además, muchas de ellas serán las encargadas de entregar el balón antes del salto inicial de los partidos, dotándoles de un protagonismo indiscutible.

