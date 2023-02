Coti y DJ Nano, dos actores principales de la unión de la música con la Copa del Rey: "Será una gran fiesta"

La Copa del Rey de baloncesto ya ha arrancado con la presencia de Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket, Unicaja, Lenovo Tenerife, Gran Canaria, Joventut y Cazoo Baskonia. Todos ellos se pusieron en marcha este jueves en unos cuartos de final apasionantes.

Con los ocho equipos en busca de relevar a los culés en el trono, Badalona, ciudad organizadora de la Copa, respira estos días emociones por todas sus calles. Pero hay una que este año llega pegando muy fuerte:

A través de la unión de Endesa y Jardín de las Delicias, los alrededores y el interior del Pabellón Olímpico de Badalona se llenan de una la emoción y la pasión de los artistas durante los cuatro días, desde el 16 hasta el 19 de febrero, día de la final de la Copa del Rey.

Horario de los conciertos de la Copa del Rey. ENDESA

Coti y DJ Nano son dos los artistas más top que no se perderán la cita en la ciudad catalana. Ampliamente conocidos a nivel mundial, tanto uno como otro no duda en coincidir que será "auténtica fiesta". Muchas expectativas para disfrutar de una de las uniones más estrechas que hay en el mundo del deporte, la música y el baloncesto.

Ya sea en los espacios abiertos al público, en una apuesta por trasladar la fiesta fuera de los pabellones, o dentro del recinto, donde ambos serán protagonistas durante los partidos. Tanto Coti, que actuará en el descanso de la primera seminal de la Copa desde las 16.15 horas, como DJ Nano, que lo hará el domingo a partir de las 16.30 hasta las 18.00.

[La música y el baloncesto, protagonistas absolutos en la Copa del Rey de Badalona]

"Una fuerza formidable"

Una de las apuestas de esta edición de la Copa del Rey ha sido fomentar el encuentro de la música y el seguidor del baloncesto para reforzar esa sinergia que tan arraigada ha estado en este deporte.

"Es un evento alucinante", relata Coti sobre la oportunidad de poder asistir a Badalona como uno de los grandes artistas en esta fiesta de la música. DJ Nano también destaca la actuación su actuación como "una fuerza formidable" para impulsar esa unión entre deporte y afición.

"Me lo preparo al máximo, ante todo somos profesionales y queremos brindar el mayor espectáculo", recalca el famoso DJ sobre lo que le esperara al público que acuda al Pabellón Olímpico el próximo domingo, donde será la antesala perfecta para la final de la Copa del Rey. Una nueva oportunidad para él, que sabe lo que es moverse en estas lides al haber sido protagonista en otras veladas similares. "La ilusión y la predisposición de la gente son varias de las claves para que todo triunfe", añade.

DJ Nano estará presente en la Copa del Rey de Baloncesto. DJ NANO

"Venimos preparándolo con todo el equipo, no solamente yo, mentalmente, artísticamente, sino todo el equipo está poniendo a punto también la logística. Cada concierto tiene su particularidad, tiene sus ribetes", son las palabras de Coti sobre su actuación en la Copa del Rey. "Son cuestiones que hay que tratar de aprovechar y trabajando siempre al máximo de exigencia y para que todo salga lo mejor posible. Queremos brillar con el público de Badalona". agrega el artista argentino.

"No existe mundial que no tenga su canción, no existe un evento deportivo que no esté identificado con una canción. Creo que la canción, la música, está relacionado con todas las vivencias que tenemos la gente", añade sobre la importancia y la unión de la música con el deporte, algo que se ha intentado realizar en Badalona cruzando caminos, dentro y fuera de los pabellones. "Siempre es lindo incentivar ese vínculo entre los dos puntos. Para cualquier músico es un sueño que una afición coree sus canciones. Va a ser un encuentro muy especial", reza.

Además, DJ Nano da una vuelta de tuerca más a esta conexión, donde el público es una pieza muy importante del evento. "Hay que unirse a la fiesta con ellos, buscamos crear, que lo sienta. Es un show mucho más allá de la música", explica el madrileño sobre su propuesta para la actuación de próximo domingo.

"Es una emoción, alegría de ser parte de en un evento deportivo mostrando mi música en un clásico en un país como España, donde el baloncesto es clave", asegura Coti sobre su primera oportunidad en un evento de este calibre, ya que se estrenará en la Copa del Rey con una actuación de este estilo. "Es una mezcla de primero alegría por esta sensación de siempre, con veintipico de años de escenarios, siempre tener algún nuevo lugar dónde visitar un nuevo escenario. Esto es maravilloso", recalca.

Coti, en una imagen de estudio. COTI

También quiso hacer un símil, al más puro estilo baloncestístico. "Lo mismo que sienten los jugadores cuando se meten en el túnel para salir al campo lo sentimos nosotros. Hacemos un ejercicio de concentración comunitaria como si fuéramos un equipo para dejar atrás los nervios y la tensión antes de salir al escenario, que es mi cancha", revela durante la conversación.

Música como herramienta sostenible

Otro de los elementos que han aparecido en la Copa del Rey es la sostenibilidad, que aparece a caballo entre otros protagonistas como la música, los aficionados y el deporte. Una comunión perfecta para dotar a uno de los eventos más prestigiosos a nivel nacional de un gran carácter.

[El transporte eléctrico y sostenible, uno de los grandes aliados de la Copa del Rey de Badalona]

"Nosotros como artistas estamos cada vez más implicados, no sólo exigiendo. Con los productores; no solo exigiéndole a los promotores, sino intentando ya condicionar directamente. Muchos artistas lo aplicamos en el consumo energético, por ejemplo", apunta Coti, sobre la aparición de la sostenibilidad en la música.

"Está bien concienciar, concienciar a los chicos jóvenes, a nuestro público, que cada pequeño acto tiene, tiene un valor muy, muy importante y más cuando se trata de personas reconocidas como nosotros", puntualiza el argentino acerca del cambio a modelo más sostenible.

Coti durante un concierto. COTI

Por ello, Endesa, a través de su patrocinio con propósito y de la unión con el Ayuntamiento de Badalona y la empresa de transportes Tugsal, ha puesto en marcha un medio de transporte especial para esta Copa del Rey. Han proporcionado una red de autobuses completamente eléctricos y sostenibles para que los aficionados se puedan desplazar hasta las fan zones y pabellones, desde Barcelona o Badalona.

Sigue los temas que te interesan