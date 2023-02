Muere en el terremoto de Turquía la jugadora de baloncesto Nilay Aydogan

Noticias tristes las que siguen llegando desde Turquía. La jugadora profesional otomana de baloncesto Nilay Aydogan ha sido encontrada muerta tras el devastador terremoto de la semana pasada, anunció la federación de este deporte en el país. Fue encontrada entre los escombros siete días después del terrible suceso.



"Nos enteramos con profunda tristeza que Nilay Aydogan, la jugadora nacional de la Universidad de Cankaya, uno de los equipos de la Superliga ING de Baloncesto Femenino, perdió la vida en el terremoto", informó la federación de Turquía en un comunicado.



Aydogan, de 30 años, se encontraba de visita en Malayta, donde se iba a encontrar con su abuela cuando se produjo el devastador terremoto que derrumbó el bloque de apartamentos en el que ambas se alojaban, según apuntaron los medios turcos. Tanto la deportista como su abuela fueron halladas muertas entre los escombros del bloque de edificios donde se encontraban.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Malayta está más de 150 kilómetros al este de Kahramanmaras, dónde se localizó el epicentro del terremoto en el sureste del país que ha causado más de 35.000 muertos en Turquía y Siria. Al entierro de la jugadora asistió también el presidente de la Federación Turca de Baloncesto, Hidayet Türkoglu.



Aydogan había jugado para varios equipos de segunda y primera división a lo largo de su trayectoria en su país, Turquía. Además, también había formado parte de varios combinados internacionales en las categorías inferiores del país y al principio de su carrera profesional.

Sin noticias de Atsu

Otro de los deportistas que también se ha visto afectado por el tremendo terremoto que ha asolado Turquía ha sido Christian Atsu. El delantero se encontraba en la ciudad de Hatay cuando todo sucedió y todavía no se tienen noticias fiables sobre si ha fallecido o se mantiene con vida.

En un primer momento, su club, el Hatayspor, hizo oficial que le habían encontrado con vida en un hospital de la urbe. Sin embargo, esa noticia fue desmentida rápidamente por el equipo y aseguró que se había debido a una confusión en los momentos críticos que asolaban la ciudad.

Cuando escuchamos la noticia de que lo habían llevado al Hospital Dortyol fuimos a buscarlo pero no estaba allí. Por el momento y, por desgracia, parece que (el director deportivo) Taner Savut y Christian Atsu no han sido encontrados", declaró sobre lo ocurrido el médico del conjunto turco.

"No supe nada de él hasta que recibí la llamada de un funcionario del club. a las 5 de la mañana, preguntándome si tuve noticias de Christian. Entonces me dijo que su edificio había quedado completamente destruido y no podían localizarle", explicó el representante de Atsu tras la catástrofe vivida en Turquía.

Por otro lado, también se confirmó la muerte del portero Ahmet Eyüp Türkaslan. Dicho fallecimiento era anunciado por el Yeni Malatyaspor, de la segunda división turca. Un goteo incesante de noticias devastadoras que siguen llegando desde allí una semana después de que el terremoto les asolase.

