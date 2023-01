Escándalo en la NBA: el inaudito gesto del amigo de LeBron James en la gran polémica del año

Los partidos entre Los Ángeles Lakers y los Boston Celtics siempre tienen una motivación extra, un derbi entre dos de los equipos más históricos de la NBA en el que suelen saltar chispas. La pasada madrugada, ambos conjuntos se vieron las caras en una nueva jornada del campeonato regular y el encuentro terminó con una gran polémica que le costó la victoria a los Lakers.

La controversia se desató en la que podría haber sido la última jugada del choque. El marcador arrojaba un empate a 105 y, cuando apenas restaban 4 segundos para el final del tiempo reglamentario, LeBron James asumió responsabilidades, se internó buscando el aro y recibió una falta de Tatum. La infracción parecía clara, pero los colegiados, ante la sorpresa de todo el mundo, ni vieron esta falta ni tampoco la señalaron, algo que levantó la indignación de una forma impresionante en los de Los Ángeles.

Las repeticiones incluso dejaban clrao que Tatum había golpeado con su mano en el brazo a James, pero los árbitros siguieron sin señalar infracción alguna. El estupor y la indignación se apoderó de todos los componentes de los Lakers, que no daban crédito porque la falta podría haber llevado a la línea de tiros libres a LeBron para ganar el partido.

Falta no pitada a Lebron y Pat Bev se lleva la técnica por esto… 😂😂 pic.twitter.com/kQna9bYYMr — Fermín Rodríguez (@ferminrodriwez) January 29, 2023

La imagen más llamativa, no obstante, la protagonizó Beverley. El jugador de los Lakers, totalmente indignado, cogió la cámara a uno de los fotógrafos que estaban trabajando a pie de pista y, ni corto ni perezoso, cruzó toda la cancha para enseñarle a uno de los árbitros una imagen en la que se veía reflejada la falta. El colegiado no dudó ni un solo segundo y señaló una técnica al jugador de Los Ángeles.

Victoria para los Celtics

El partido se fue a la prórroga después del empate a 105 con el que terminó el tiempo reglamentario, y ahí los Boston Celtics se movieron mejor. Los Lakers acusaron todavía el enfado que arrastraban de la última acción y no pudieron evitar la derrota. Brown, en el bando de los de Boston, fue el mejor de este tiempo extra porque anotó 11 de los 20 puntos de su equipo, que tuvo que sufrir hasta que Tatum cerró el choque desde la línea de tiros libres.

Pese a la derrota de los Lakers, una vez más el partido que firmó LeBron James, que fue el centro de la polémica, fue para enmarcar. La estrella del equipo de Los Ángeles terminó con 41 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, por lo que el estadounidense volvió a dejar claro que se encuentra en un estado de forma sensacional.

[Susto de Luka Doncic a las puertas del All-Star de la NBA: así fue su dolorosa lesión de tobillo]

No obstante, no es ya la quinta ocasión en este mes en la que LeBron se marcha por encima de los 40 puntos en un partido , unas cifras absolutamente demoledoras que hacen pensar que por el 'King' no pasan los años.

Sigue los temas que te interesan