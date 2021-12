La Covid provoca la vuelta de Kyrie Irving a los Brooklyn Nets: la paradoja incomprensible de la NBA

Kyrie Irving vuelve a los Brooklyn Nets y nadie en la NBA entiende lo que está sucediendo. O sí lo entienden y por eso se sorprenden y lo critican. Lo cierto es que la mejor liga de baloncesto del mundo está siendo azotada por una ola de contagios de Covid-19 que está provocando que decenas de jugadores hayan entrado ya en los procolos de prevención de la competición.

Esto se ha acentuado especialmente en los Brooklyn Nets, que además acumulan otra bajas por lesión que han puesto en jaque al vestuario que lidera Steve Nash. Por ello, desde la dirección de la franquicia se han visto obligados a llamar a su 'apestado', Kyrie Irving, el jugador que había sido apartado hasta que arreglase su situación con la Covid-19.

El base estadounidense se ha negado hasta la saciedad a ser vacunado. De hecho, ha sido el principal estandarte que han tenido los anti-vacunas en el deporte mundial. Y ahora, en plena fiebre de positivos en la liga y con las jornadas de Navidad muy amenazadas por la terrible situación, está a punto de hacer su regreso a las canchas.

Kevin Durant durante un partido con los Brooklyn Nets Europa Press

Parece una película, pero es la realidad que se está viviendo en el baloncesto americano. Su mayor soldado entrando en las filas rivales y por necesidad. Así es como ha calado esta noticia en el universo contrario a los antídotos para frenar la pandemia del coronavirus. El héroe Irving lo ha conseguido a fuerza de perder y dinero muchos aficionados por todo el mundo.

El periodista especializado Adrian Wojnarowski ha sido quien ha adelantado la noticia ya que los Brooklyn Nets están dispuestos a pasar por el aro debido a la gran cantidad de bajas que tienen y que están llevando hasta la extenuación a su estrella, Kevin Durant. Consolidados ya como uno de los mejores equipos de la NBA, quieren ahora preservar la salud de su mayor activo y por eso han echado mano de Irving, antiguo integrante del 'Big Three' y ahora simplemente, representante de los anti-vacunas en la NBA.

Condiciones de su vuelta

De momento, el miedo en la liga estadounidense sigue creciendo cuando son ya 53 jugadores de manera simultánea los que se encuentran dentro de los protocolos de salud y seguridad contra el coronavirus, lo que no solo les impide jugar, sino también entrenar y estar disponibles para sus técnicos incluso para prácticas individualizadas.

Kyrie Irving, con los Brooklyn Nets BROOKLYN NETS

Al parecer, la vuelta de Irving solo será para los partidos que los Brooklyn Nets disputen fuera de casa, ya que no puede jugar en Nueva York al no estar vacunado. No han trascendido noticias de que haya recibido ninguna dosis en este tiempo. De hecho, de haberlo hecho, ya hubiera regresado seguramente.

En la ciudad de la gran manzana se necesita estar vacunado para poder acceder a recintos con gran afluencia de público como lo sería el pabellón de los Nets y cualquier otro. Tampoco podrá hacerlo en casa de los Golden State Warriors ya que existe la misma prohibición. Ahora, la franquicia del barrio de Brooklyn, que rechazó contar de manera parcial con Irving, ha terminado aceptando su regreso dadas las circunstancias deportivas y sanitarias.

