El testimonio de una leyenda de la NBA: "Quiero estar arruinado cuando me muera"

La NBA siempre es foco de noticias. Bien sea por lo que sucede en la mejor liga de baloncesto del mundo en la actualidad o por lo que pasa o dicen algunas de las leyendas del campeonato. Este es el caso ahora de Charles Barkley, quien está considerado como uno de los mejores jugadores del torneo de finales de la década de los 80 a principios de los 90.

En 1993 fue el MVP de la liga y más de 20 años después de su retirada continúa dejando grandes titulares de los que se hacen eco en todo el mundo. El 'Gordo' ha hablado sobre su fortuna y ha bromeado en relación a las polémicas apuestas con el golfista Phil Michelson.

"Mira, todo el mundo sabe que me gusta apostar a todo. Quiero estar arruinado cuando me muera, Phil. No quiero dejar todo mi dinero y sin cargas a mi familia. Llevo haciéndome cargo de ellos durante toda mi vida. Quiero estar en la ruina con mi último aliento", apuntó Barkley.

Mientras Michelson aseguró que Barkley estaba bromeando. O al menos eso es lo que cree el golfista. El ex de la NBA militó en las filas de Philadelphia 76ers, Phoenix Suns y Houston Rockets. Durante las quince temporadas que estuvo en activo, se estima que ganó 43 millones de dólares, llegando su fortuna a superar los 50 'kilos' en la actualidad.

Polémica con LeBron James

Esta no es la primera polémica de Charles Barkley. Famosas son sus declaraciones sobre Michael Jordan o también de LeBron James: "Me encantan Adam Silver y David Stern, descanse en paz, fue el mejor comisionado de la historia del deporte, pero la NBA no tiene las pelotas suficientes para sancionar a LeBron. Cero. Cuando lees lo contrario te tienes que reír".

"La NBA no tenía oportunidad alguna de castigar a LeBron por el tema de los protocolos. Si hubiera sido un don nadie ellos le habrían puesto en los protocolos de salud y seguridad. Pero no había una jodida posibilidad de que sentaran a LeBron", dijo la pasada temporada el ahora comentarista en una entrevista para Yahoo Sports.

