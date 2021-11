Baloncesto, sexo y rock&roll: los excesos y escándalos de la NBA

Deporte y escándalos. Podrían parecer dos mundos totalmente ajenos, pero están más relacionados de lo que se puede presumir solo por sus acepciones. Y si hay una disciplina que se ve salpicada por noticias que en nada tienen que ver con lo que sucede en la pista ese es el baloncesto. Sino solo hay que recordar dos historias que se han producido esta misma semana con Lou Williams y los Phoenix Suns como protagonistas.

Si Lou Williams ha hablado sobre su relación de bigamia con dos mujeres, en los Phoenix Suns ha estallado un caso sobre el trato a las mujeres. Aunque estos no son dos capítulos aislados de los escándalos de la NBA. Ya en los grandes tiempos de los Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, los líos sexuales eran habituales gracias, sobre todo, a este último.

Más delicados son los capítulos de violencia sexual que han protagonizado algunos de los grandes jugadores de la mejor liga de baloncesto del mundo. Así como las noticias que dieron la vuelta al mundo con NBA y prostitución en los titulares. A continuación, un repaso a los mayores escándalos:

Dennis Rodman

Las fiestas de carácter sexual eran parte del día a día de Dennis Rodman durante su carrera como jugador de baloncesto profesional. El ex de los Bulls se jactó en su día de haber estado con más de 2000 mujeres, 500 de ellas prostitutas: "uve relaciones en todas y cada una de las habitaciones del Berto Center. La sala de pesas, la cancha de entrenamiento... una locura. Cuando lean esto mis compañeros van a decir '¡maldición!', pero nos fue bien".

Su adicción al sexo no ha sido nunca un secreto y sobre ello ha hablado abiertamente. Incluso de sus tres fracturas de pene: "Estaba en una fiesta. Fiesta, fiesta, bebe, bebe, fiesta, fiesta, tú ya sabes… Yo y mi chica acabamos en una cama king size, dentro del barco. A ella le encanta tener sexo. Me dijo que quería intentar algo nuevo: que fuera corriendo y saltara sobre ella. Así que yo corrí, corrí y corrí, y salté. Y literalmente se rompió. Había sangre por todas partes. Ella se puso pálida. Se puso a gritar: 'Dios mío. Ha muerto. ¡Yo lo maté!'. Pero yo traté de calmarla: 'No, cariño, me he roto el pene'".

El ex de la NBA Dennis Rodman Reuters

Esa solo fue la primera vez, en la segunda ocasión que le ocurrió jugaba para los Detroit Pistons: "Jugaba para Detroit, contra los Rockets. Y una chica tomó un avión para verme. Cenamos juntos y dejó unos libros sobre la mesa. Le pregunté de qué se trataban. Me dijo que enseñaban diez maneras de satisfacer a un hombre. Yo dije 'bendita seas', y nos pusimos a tener sexo, hasta que me dio un golpe con las nalgas que me rompió el amigo. ¡Había sangre por todos lados! Y ya no pudimos seguir".

La tercera fue con una enfermera en Nueva York: "Misma historia. Fui a la habitación del hotel, tuvimos sexo, y sucedió de nuevo. Tuvieron que llevarme al hospital. La enfermera fue trayendo médicos para entender qué me había pasado. Al final había ocho médicos alrededor mío. Les dije que yo sabía qué tenía. Pero insistían en que querían cuidarme, que yo me encontrara bien. Al final me diagnosticaron una 'contusión de pene'".

Violencia sexual

Avery Bradley, Terrance Ferguson, Kristaps Porzingis o Mike Bibby, acusado de frotar sus genitales contra una profesora, son solo algunos de los nombres que se han vinculado con presuntos casos de abuso sexual. Aunque tal vez la figura más grande de este apartado es la de un Kobe Bryant que en 2004 fue acusado de violación por una chica. No hubo juicio.

Los hechos sucedieron la noche del 30 de junio de 2003 en Colorado (Estados Unidos). De un lado Kobe Bryant y de otro una joven de 19 años. Las versiones de uno y otro fueron diferentes. Mientras ambos aseguraron que se estuvieron besando, lo que sucedió después cada parte lo contó de una manera muy distinta.

La presunta víctima le dijo a la policía su versión: "Me empezó a tocar, luego se bajó los pantalones y cuando empezó a intentar sacarme los míos, yo le dije que no, que me tenía que ir y ahí fue cuando me agarró del cuello. Le pedí que me dejara y sé que me escuchaba porque cada vez que se lo pedí que parase, él me apretaba más fuerte. No al punto de no poder respirar sino de una forma que me atemorizaba".

Kobe Bryant

La mujer afirmó que la penetración duró unos cinco minutos, que le dijo que no varias veces, pero que tuvo miedo de que le hiciese aún más daño con cada nueva negativa: "Seguro, porque cada vez que le decía, él me agarraba más fuerte. Ahí fue, cuando con una mano en su cuello, Kobe acercó su cara a la de ella y le dijo. '¿No es cierto que no vas a decirle a nadie, no?'. Tenía miedo de que si le decía que sí, fuera todavía más físico conmigo".

La 'Mamba' negó lo sucedido, pero tras unos exámenes médicos de semen se confirmó que hubo relaciones sexuales. "Si podemos arreglar esto de alguna manera, porque si mi esposa se entera de esto puede enojarse mucho", dijo la leyenda de Los Angeles Lakers a las autoridades. Siempre mantuvo que todo había sido consensuado por ambas partes.

Reconoció también que no era la primera vez que había sido infiel y señaló que tan solo había escuchado decir 'no' a la chica en una ocasión, cuando él le pidió terminar en su cara. "Cuando la verdad se conozca, todo estará bien, ya verán… Ustedes me conocen, yo no debería decir nada. Saben que yo nunca haría algo así", publicó en Los Angeles Times.

Estrellas y strippers

Cogiendo un tren directo al presente, en este mismo 2021 salió a la luz un vídeo en el que se reveló cómo queda un hotel cuando se juntan en un mismo cóctel jugadores de la NBA, strippers y alcohol. Cientos y cientos de billetes por todo el suelo, condones usados y las mujeres recogiendo todo el dinero que estaba tirado por cualquier rincón del lugar.

Captura del vídeo de una stripper rodeada de billetes tras una fiesta NBA

El vídeo fue publicado y después borrado por alguna de las strippers que estuvo en la fiesta de la NBA. 'La fiesta de anoche con jugadores de la NBA' titularon el post en Instagram. Aunque no se ha sabido quiénes fueron las estrellas de la liga norteamericana de baloncesto que pasaron por allí. Lo que sí se conoce es que otros como el ya mencionados Dennis Rodman, Paul Pierce o James Harden han sido más que habituales en clubes de striptease.

Bigamia

En el año 2015, el escolta de los Atlanta Hawks dio a conocer al mundo que mantenía una relación con dos mujeres a la vez. Relación a tres, consensuada. ¿Por qué esto vuelve a estar de actualidad? Por el último testimonio del jugador hablando de lo mejor y lo peor de la bigamia.

En el diván de Taylor Rooks en Bleacher Report, ha relatado cómo es compartir su vida con dos mujeres, las cuales mantienen una inmejorable relación entre ellas: "De hecho, la gente ha llegado a decir que eran hermanas. Es ridículo. No me gusta la parte en la que yo no puedo controlar lo que se dice o cómo las ve la gente. Esas mujeres son las madres de mis hijos. No son unas cualquiera con las que voy por ahí".

Lou Williams, jugador de la NBA, con sus dos mujeres Instagram

Ashley Henderson es la madre de los dos primeros hijos de Lou Williams. Él la llama Blonde (rubia), porque así lleva ahora el pelo. Después comenzó una segunda relación cuando llegó a Toronto con Rece Mitchell, a la que llama cariñosamente Brown (morena) y con quien fue padre por tercera vez.

Phoenix Suns

Es Robert Sarver, propietario de los Phoenix Suns y también del RCD Mallorca, el que está en medio de una investigación por racismo y misoginia. El club cierra filas ante este reportaje de ESPN. Así, Chris Paul señaló que no son "insensibles" a todo lo que se ha dicho y que la situación actual es distinta a la de aquel momento.

La NBA ha abierto una investigación y después de esta podría producirse movimientos. Su actual entrenador, Monty Williams, ya ha declarado que no seguirá si lo que se ha publicado se demuestra: "Si algo de todo esto hubiera pasado desde que estoy aquí, no estaría sentado aquí". "Cuando termine la investigación de la liga, sabremos más sobre este tema", concluyó el técnico de los Suns desde 2019.

Robert Sarver, propietario de los Phoenix Suns REUTERS

En cuanto al tema que nos atañe, en el documental se ofrecen testimonios como el de una empleada de la franquicia que señala que para Sarver las mujeres son "posesiones". "Las mujeres tienen muy poco valor, son posesiones. No estamos ni cerca del nivel de los hombres para él", asegura esta mujer.

De hecho, se apunta que Sarver quiso echar a una empleada embarazada, ella se encargaba de coordinar el partido de las estrellas del All Star celebrado en la temporada 2008/2009 en Phoenix, porque al dar a luz tendría que cuidar a su hijo. Y hay más, también se acusa al dueño de no combatir el acoso sexual, revelándose que hubo una víctima de este delito por parte de un compañero de trabajo y la solución fue cambiar de escritorio a la afectada. Todo esto se demostrará o no en la investigación, pero es el último escándalo que salpica a la NBA, de momento...

