Suecia, Bielorrusia y Eslovaquia, rivales de España en su asalto al Eurobasket de Valencia

La selección española de baloncesto femenino ya conoce cuáles serán sus primeros rivales en el Eurobasket que se celebrará este año en Valencia y en el que las chicas de Lucas Mondelo buscarán poder llevarse su quinta corona continental, lo que supondría un gran éxito de un equipo que no ha parado de coleccionar victorias en los últimos años.

La cita será del 17 al 27 de junio y se disputará en la capital del Turia, por lo que la selección española intentará hacer valer su condición de anfitriona para llevarse la victoria y el entorchado europeo. El combinado nacional ha quedado encuadrado en el Grupo A con otras tres selecciones de, a priori, menor nivel como son Suecia, Bielorrusia y Eslovaquia.

Se podría decir que ha sido un sorteo benévolo para las chicas de la selección nacional que deberían estar en la siguiente ronda si muestra su imponente nivel habitual. Los tres partidos parecen asequibles aunque en el baloncesto y en una competición casi a cara o cruz en cada encuentro nunca se sabe. Los rivales de la selección española también saldrán con un extra de motivación para intentar derrotar a una de las máximas favoritas en su propia casa.

CANADA - ESPAÑA Elvira Urquijo A. Agencia EFE

Este nuevo Eurobasket 2021 tendrá un modo muy particular de resolverse ya que los grupos A y B, lo que implica a España, jugarán la primera fase correspondiente a los grupos elegidos en Valencia. Sin embargo, los grupos C y D no jugarán en territorio nacional, sino que lo harán en Francia, en Estrasburgo. Una vez superadas esas primeras fases de grupos con enfrentamientos directos entre todos los equipos, las eliminatorias volverán a Valencia con la celebración de los cuartos de final del torneo.

Esta particular composición del torneo ha provocado que las dos selecciones anfitrionas, España y Francia, hayan seleccionado a dos de los equipos para formar parte del evento. El combinado español eligió a Eslovaquia, que ha quedado encuadrada así en su mismo grupo, mientras que Francia optó por Bélgica, que al ser también cabeza de serie, fue a formar parte del grupo D.

Un verano de retos

De esta forma, España comenzará con enfrentamientos ante Eslovaquia, Suecia y Bielorrusia el duro reto de levantar su tercer entorchado europeo consecutivo, una difícil meta que se han puesto las chicas de Lucas Mondelo por delante. Ambición y calidad no faltan, por eso intentarán el asalto al oro con la mayor ilusión. De conseguirlo, igualarían un hito que no se repite desde que la URSS lo consiguiera en 1991. España ya ha salido campeona en los años 2017 y 2019. El Eurobasket supondrá además el primer gran sueño de un verano en el que aguardan los Juegos Olímpicos de Tokio, el objetivo más deseado.

Las jugadoras de la selección española de baloncesto celebran su presencia en Tokio EFE

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, no tiene duda de que el trabajo en conjunto con Francia permitirá organizar "el mejor Eurobasket de la historia pese a los tiempos tan complicados por los que pasamos". Todavía no se ha decidido si podrá haber público en las gradas, ya que será una decisión que la marcará la evolución de la pandemia en España y en Europa.

