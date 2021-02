Pau Gasol y el ejemplo de gestionar una fortuna como jugador de la NBA

Su carrera no ha acabado, pero Pau Gasol lleva tiempo pudiendo retirarse sin reparos. La ambición deportiva que tiene es la principal razón por la que, aunque uno de sus pies no deja de darle guerra, quiere seguir relacionado al mundo profesional. Tiene una deuda consigo mismo de tener un final de carrera digno y no va a parar de trabajar hasta que no le digan que es imposible que regrese a las canchas. Mientras, su gran fortuna no deja de crecer.

El mejor jugador de baloncesto de la historia de España ha amasado una importante cantidad de dinero sostenido sobre su carrera en la NBA. Los números hablan por sí solos durante todas las temporadas que estuvo al más alto nivel. El pívot de Memphis Grizzlies, Los Ángeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks o Portland Trail Blazers maravilló a la mejor liga del mundo y se convirtió en uno de los mejores europeos que ha pasado por allí.

El pívot se hizo un hueco en Estados Unidos, donde reside habitualmente junto a su esposa Catherine McDonnell y su primera hija, Elisabet Gianna. Esta nació recientemente y no tendrá ningún problema en cuanto a lo económico se refiere. Detrás del nombre Gasol hay una fortuna que también está entre las más importantes dentro del mundo del deporte. Aunque no está entre los 50 jugadores que más han cobrado en la historia de la NBA, Pau ha conseguido hacer de su figura una máquina de dinero.

La familia ya no solo vive de su 'pensión' por ser exjugador de la NBA, si no que también hay un conglomerado empresarial y de patrocinios que sustentan una vida sin demasiados lujos aparentes, pero sí muy acomodada. El catalán no es de los que presume en sus redes de su mansión, de yates o de vacaciones en sitios exóticos. La humildad siempre ha sido un valor fundamental en la vida del baloncestista y todo lo que tiene se conoce por las instituciones.

Fortuna administrada

Es uno de los deportistas españoles que más dinero ha ganado junto a Rafa Nadal y Fernando Alonso. Los tres han llenado el siglo XXI de alegrías a España en sus respectivas disciplinas, amasando también tres de las grandes fortunas del país. Dos de ellos, eso sí, residen fuera del país. El asturiano tiene su domicilio en Suiza, mientras que Pau Gasol vive en Estados Unidos. El único es el balear que sigue en su Manacor natal.

Son más de 220 millones de dólares los que el mundo del baloncesto le ha proporcionado y quién sabe si podrá conseguir un último contrato antes de su retirada. En cualquier caso no igualará las cifras de los anteriores, siendo el que obtuvo en Los Ángeles Lakers el más lucrativo. Los 57 millones de dólares durante tres temporadas fueron determinantes para que ahora tenga una posición tan acomodada. Estuvieron más que justificados con los dos anillos que consiguió.

Durante este tiempo ha conseguido importantes contratos de patrocinio con Nike o EA Sports. Todo esto fue el premio al duro trabajo que ha llevado a cabo en 17 años de carrera en la NBA, que hay que sumar a los que llevó a cabo en España durante sus inicios. Además, muchos de estos acuerdos se deben a su gran trabajo con la Selección.

Pau Gasol, durante el 'Rising Stars Challenge' 2020 de la NBA REUTERS

Un oro mundial, dos platas olímpicas, una de bronce y tres oros, dos platas y dos bronces en Eurobasket le convirtieron en un estandarte del baloncesto nacional. Es por lo que en España también ha sido cara visible de Banco Popular o San Miguel. Aún así, su último gran contrato ha sido el obtenido por ser embajador global del Barça. Fue el club que le lanzó al estrellato y ahora forma parte de esa estructura de leyendas que tiene la entidad para representarla.

Empresario y solidario

¿Cómo se pueden relacionar las vidas de Cristiano Ronaldo y Pau Gasol? Pues a través del grupo hostelero Mabel Capital. Esta es la inversión más importante del jugador de baloncesto y los restaurantes que gestiona este conglomerado que lidera Abel Matutes también cuentan con el respaldo de su amigo Rafa Nadal o de Enrique Iglesias.

Gasol también tiene una empresa para gestionar sus derechos de imagen: Futur 16. Desde 2003 esta sociedad patrimonial registra los ingresos que obtiene por esta vía. En la última cuenta de resultados obtuvo 710.000 euros con un balance positivo de 125.000.

Además, su faceta solidaria ha generado en torno a él una relevancia mayor. La Gasol Foundation, junto a su hermano Marc, es un referente nacional e internacional. A través de esta fundación promueven hábitos de vida saludable con el objetivo de reducir la obesidad infantil. Además, es embajador de buena voluntad de UNICEF desde su salto a la NBA, ONG con la que ha trabajado en diversos proyectos humanitarios por todo el globo.

Patrimonio

Pero todo esto que ha ido generando durante su carrera tenía también que verse reflejado en otro tipo de inversiones. Su patrimonio neto se cifra en 57 millones de euros donde se incluyen edificios, fincas y los diferentes hogares que tiene tanto en España como en Estados Unidos.

Si se habla de sus casas, el barrio de Sant Gervasi de Barcelona alberga una mansión de tres plantas donde reside cuando vuelve a España. No es su única residencia en el país ya que posee una finca de 251 hectáreas cercana a Madrid. Concretamente, esta se sitúa en la localidad de Almoguera, en Guadalajara. En Estados Unidos reside en San Francisco después de vender su casa en Los Ángeles de la que se conocen menos detalles.

