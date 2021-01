Estrellas de la NBA, el reclamo de Estados Unidos para promover la vacunación contra la Covid

La Covid-19 sigue provocando muchas polémicas en Estados Unidos y en especial en todo el entorno de la NBA. La liga americana de baloncesto fue un gran ejemplo durante su convivencia en la 'burbuja' de Orlando en el final de la pasada temporada, pero no lo está siendo así en la conclusión de esta donde los casos de contagios se han ido multiplicando.

El calendario de la mejor liga del mundo de baloncesto ha llegado a estar en riesgo debido a la gran cantidad de jugadores que se encontraban, o bien recuperándose de la Covid-19 o bien en cuarentenas preventivas tras haber estado en contacto directo con algunos positivos de su entorno.

Esto provocó que muchos equipos se quedaran sin jugadores suficientes para disputar partidos y eso, en una competición en la que se juegan hasta tres y cuatro partidos cada semana, es una gran amenaza que hizo pensar incluso en una suspensión temporal. Finalmente, parece que la situación ha conseguido contenerse en cierto modo, aunque los imparables índices de contagios que registra el país no invitan a pensar que el problema se haya solucionado ni mucho menos.

TD Garden, pista de los Boston Celtics EFE

Este año, el mundo, y en particular Estados Unidos, cuentan con un nuevo arma para luchar contra el coronavirus más allá de las medidas que todos conocen. Mascarillas, distancia de seguridad, desinfección, evitar los contactos y, por suerte, la llegada al mundo de la vacuna, o de las diferentes vacunas, contra el coronavirus. Esa es la gran baza de la sociedad para este 2021, aunque se trata de un arma lento cuya eficacia se verá más adelante, pues necesita tiempo para actuar.

En Estados Unidos, la llegada de la vacuna no ha contado la aceptación deseada ya que se calcula que más del 40% de la población no es partícipe de vacunarse al no transmitirle confianza ni la propia vacuna, ni el virus, ni los plazos que se han ido cumpliendo en esta carrera por la inmunidad que lleva ya un año en las vidas de todos.

De esta forma, el país norteamericano busca ya medidas para motivar a la población a vacunarse, para intentar hacer visibles a todos que pasar por este proceso es necesario para alcanzar la ansiada inmunidad contra el coronavirus. Ese nuevo estímulo que pretende buscar Estados Unidos no es otro que el apoyo de las grandes estrellas de la NBA.

La NBA como imagen

La intención es promover la vacunación de grandes estrellas del baloncesto de forma pública para que todos vean que si sus ídolos se comprometen y dan este gran paso, ellos también deberían hacerlo. Así, ya han comenzado a sonar algunos nombres muy potentes para que este reclamo sea aún más grande. De momento, los preferidos son las máximas estrellas de la liga, LeBron James y Stephen Curry.

Gregg Popovich. Foto: Twitter

Sin embargo, ya ha habido un gran personaje de la liga y del baloncesto mundial que ha pasado este proceso. No es otro que Gregg Popovich, vacunado en el día de su 72 cumpleaños y considerado como paciente de riesgo. Ha sido precisamente él, el histórico técnico de los San Antonio Spurs, quien ha querido mandar un mensaje de fuerza, pero también de concienciación, a toda la sociedad.

"Desde el punto de vista científico, no hay que pensárselo. Es hacer lo correcto para que todos podamos volver a la normalidad. Me mantendrá a salvo, mantendrá a mi familia a salvo y mantendrá a otras personas a salvo. Es lo correcto. Hagámoslo juntos".

[Más información: Pau Gasol: "¿Volver a los Lakers? No estaría mal"]