La emotiva carta de Pau Gasol a su "hermano" Kobe Bryant: "Ojalá las cosas fueran distintas"

El 26 de enero de 2020 quedará marcado por el fallecimiento de Kobe Bryant. La estrella de la NBA y mito de los Lakers perdía la vida, junto a su hija Gianna, en un accidente de avioneta. Un golpe que dejó enmudecido a todo el mundo del deporte y del que no se olvidan aquellos que conocieron al '24'. Pau Gasol, compañero, amigo y 'hermano' de Kobe, ha querido compartir la carta que ha escrito al que considera tío de su hija.

"Te echo de menos, hermano. No hay un solo día en el que no te tenga presente en lo que hago. Tu espíritu, tu determinación, tu cariño... continuan brillando en mi vida y en la de muchos otros", comienza el interior español su texto. "Fotos, vídeos, momentos muy especiales compartidos por innumerables personas que te han admirado y querido a su manera, recordándome lo increíblemente afortunado que he sido de haber compartido algunos momentos junto a ti".

Pau, además, recuerda a la hija de Kobe presente en aquel trágico accidente. La conocía a la perfección porque era uno más de la familia. Por ello, en su carta también tiene frases para la pequeña: "Espero que Gigi y tú estéis sonriendo desde el cielo viendo lo fuertes, dulces y maravillosas que son vuestras chicas... están creciendo muy rápido, hermano".

Te echo de menos, hermano... pic.twitter.com/qa6oxrwdwJ — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2021

"Me hubiera encantado que pudiera haber conocido a nuestra Elisabet Gianna", cuenta sobre su hija, cuyo segundo nombre está puesto en recuerdo de la hija de Kobe. "Nos aseguraremos de que sepa de dónde viene su segundo nombre. Lo extraordinarios, cariñosos e inspiradores que su primera Gigi y su tío Kobe eran", relata el catalán.

Por todo ello, concluye Pau Gasol en su carta, recuerdan un 26 de enero lo sucedido hace un año. "Hoy os honramos y celebramos vuestras vidas, nos habéis dejado tanto... Ojalás las cosas fueran distintas, pero estáis, y siempre estaréis, en nuestros corazones".

Pau-Kobe, una familia

Un ejemplo más de que Pau y Kobe tuvieron una relación de amistad que excedió las pistas de baloncesto. Ambos se convirtieron en un miembro más de la familia del otro. "No puedo creerlo", decía un Gasol completamente roto la misma tarde en la que se conocía que Kobe había perdido la vida en el trágico accidente.

Durante el verano, y reflejo de esa unidad que han conseguido mantener pese a la pérdida del jugador de los Lakers, se pudo ver a ambas familias pasando algunos días juntos con el "tío Pau". Vanessa, esposa de Kobe Bryant, fue la que compartió las imágenes en redes sociales para mostrar una imagen que dio mucho que hablar por la emotividad de esta. Incluso en la felicitación de cumpleaños a Pau se comprobó ese cariño en un texto de Vanessa: "Feliz 40 cumpleaños tío Pau. Las chicas Bryant te quieren. Sé que Kobe hubiese dicho 'Feliz 40 cumpleaños, Pau'. Te quiero".

