Nikola Mirotic, positivo por la Covid-19

Nikola Mirotic ha confirmado su positivo por la Covid-19. El jugador del Barcelona anunció a través de sus redes sociales que se había detectado su contagio en la última PCR previa al partido que jugarán los culés en la tarde de este martes frente al Valencia Basket. Este caso llega después de los tres que se dieron en el equipo técnico de Sarunas Jasikevicius, que, precisamente, volverá al banquillo en ese encuentro.

La Euroliga está siendo un auténtico foco de contagios. Fue después del CSKA - Barça cuando se produjo ese brote entre el cuerpo técnico culé, pero es que los rusos también detectaron otros tres positivos. El Khimki tiene un tremendo problema con cinco casos y varios lesionados, por lo que ha aplazado su partido frnete al Zalgiris hasta el sábado. El ASVEL también ha detectado otros tres positivos con su entrenador, TJ Parker, entre los afectados.

Se conocía que había un caso más de coronavirus que no había viajado a Valencia por prevención hasta que se conociera que no era un falso positivo, pero no había trascendido el nombre hasta que el mismo Mirotic lo anunció. "Quiero contaros que he dado positivo por la Covid-19 y desgraciadamente no podré estar en el partido de hoy. Me encuentro bien y estoy siguiendo las indicaciones médicas. Quiero desear mucha suerte a mis compañeros", escribía en su cuenta de Twitter.

Quiero contaros que he dado positivo por COVID19 y desgraciadamente no podré estar en el partido de hoy. Me encuentro bien y estoy siguiendo las indicaciones médicas. Quiero desear mucha suerte a mis compañeros, les apoyaré desde la distancia! #ForcaBarca — Nikola Mirotic (@NikolaMirotic33) October 13, 2020

Más preocupante aún es el caso del Zenit. La organización de la competición ha decidido suspender los partidos que iba a disputar ante TD Systems Baskonia, el martes, y el Valencia Basket, el jueves, debido a un brote de coronavirus en el conjunto ruso, que sólo cuenta con seis jugadores de la primera plantilla disponibles.

La Eurocup, también afectada

El Unicaja de Málaga ha anunciado en la mañana de este martes un nuevo caso de coronavirus en la plantilla. El conjunto andaluz disputa este miércoles el duelo de la Eurocup frente al Buducnost, pero ahora mismo está en el aire atendiendo al protocolo que establece la competición. La plantilla está en aislamiento hasta conocer los resultados de los PCR que se han realizado después de tener conocimiento del positivo y los entrenamientos están paralizados.

Las normas de la Euroliga y la Eurocup en caso de positivos son muy estrictas y pueden acarrear la pérdida del partido si no se cumplen una serie de condiciones. En la medida de lo posible el choque puede aplazarse, pero no en todos los casos. La semana pasada, el Cedevita Olimpia perdió 0-20 ante el Bursaspor después de que toda su plantilla estuviese confinada por orden del Gobierno esloveno. El equipo malagueño tendría que pedir el aplazamiento 48 horas antes del choque, en caso contrario deberá presentar ocho jugadores como mínimo.

[Más información: El Barça pierde ante un gran Zenit con Calathes como señalado por su antideportiva]