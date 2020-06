Todo lo que tienes que saber de la fase final de la Liga Endesa: la 'burbuja' sanitaria, los equipos...

El baloncesto regresa a la normalidad desde este miércoles en España. Valencia se convertirá en la capital de de este deporte durante dos semanas frenéticas para poder dar término a la temporada que tuvo que pararse por el coronavirus. La Liga Endesa tendrá un final exprés e improvisado, pero que se ve como un formato novedoso y atractivo en 14 días de competición sin parar.

12 equipos se dan cita en la ciudad del Turia para buscar un campeón para la edición 2019/2020 después de que la ACB determinase que no hubiera descensos tras paralizar la temporada regular por culpa del Covid-19. Barcelona, Real Madrid, Zaragoza, Tenerife, Bilbao, Andorra, Valencia, Baskonia, Unicaja, Burgos, Gran Canaria y Juventut lucharán desde el miércoles divididos en dos grupos de seis por un puesto en las semifinales.

Barça, Bilbao, Baskonia, Juventut, Unicaja y Tenerife por un lado, y Real Madrid, Valencia, Andorra, Zaragoza, Burgos y Gran Canaria por otro, jugarán todos un partido entre ellos y los dos primeros de cada grupo pasarán a la última fase que, al contrario que los playoffs, será a un solo partido. Serán el domingo 28 las dos semifinales y, el martes 30, la gran final de la Liga Endesa de este año.

La 'burbuja' sanitaria

Todo esto ha sido posible gracias a que Valencia ha creado un entorno en el que se puede desarrollar la competición sin riesgo para los jugadores. La ciudad ha creado entre L'Alquería, los hoteles de los equipos y la Fuente de San Luis una auténtica 'burbuja' sanitaria en la que no haya peligro de que los profesionales y todo el personal que organiza la competición se pueda contagiar de Covid-19.

Las instalaciones sanitarias en L'Alquería ACB Photo

Por si fuera poco, en un máximo de 10 minutos desde esos lugares, la ciudad cuenta con tres hospitales diferentes (Hospital La Fe, Casa de la Salud y Hospital monográfico músculo-esquelético IMSKE). Son tres los hoteles que albergarán a todos los profesionales que disputarán esta fase final con todo tipo de controles, así como las entradas a L'Alquería y 'La Fonteta' con arcos de medición de temperatura y materiales de protección individual.

De hecho, para hacer más amena la estancia y que los jugadores no vayan solo del hotel al centro de entrenamiento y la cancha, tal y como desveló el diario Las Provincias, la Generalitat ha cedido a la organización el uso privado del Oceanográfic. Por todas estas cosas, Valencia se impuso a otras nueve ciudades que optaban a albergar la fase final.

Variaciones en las plantillas

La situación excepcional del Covid-19 provocó cambios en algunas plantillas. Por ejemplo, el Barça no podrá contar con Malcolm Delaney, que abandonó el equipo tras discrepancias con la dirección. En cambio, podrá contar con Kevin Pangos, que se había lesionado de gravedad pero que ha conseguido recuperarse en el tiempo extra que ha dado este parón.

Delaney, durante un partido con el Barcelona ACB

También es llamativo el caso de Fran Vázquez. El legendario pívot se ha retirado durante el confinamiento y tomó la decisión de no volver para terminar la temporada con el Casademont Zaragoza. Porfirio Fisac además pierde a DJ Seeley y a Jason Thompson, los dos estadounidenses que se desvincularon del equipo tras paralizarse la temporada. La revelación de la temporada ha sufrido especialmente en este parón.

Juventut de Badalona es el equipo más afectado por esta cuestión y ha perdido a Nikos Zizis, Perrin Buford, Tony Wroten y Luke Harangody, ya que dieron de baja sus contratos. Menos jugadores han abandonado el bote de Morabanc Andorra, pero han tenido que afrontar las lesiones de Dejan Musli y Moussa Diagne. Para reemplazarlos ha llegado Tunde Olumuyiwa.

Una baja han tenido Baskonia, con Semaj Christon, Bilbao, con Tyler Haws, y Burgos, con Earl Clark. En el caso de estos últimos han podido incorporar a Pablo Aguilar, llegado desde Japón. Incluso, en el caso de Iberostar Tenerife, han salido reforzados con la incorporación de Dino Radoncic. Real Madrid, Gran Canaria y Unicaja no han variado sus plantillas.

Una incógnita deportiva

Evidentemente, los favoritos siguen siendo Barça y Real Madrid. Primero y segundo clasificado en temporada regular tienen todas las papeletas para citarse en una nueva final. Todo lo que no sea para estos dos equipos estar el día 30 en 'La Fonteta', será un fracaso. Sobre todo para los azulgranas después del desembolso que hicieron en el último verano para hacer una plantilla que pudiera regresar a la Final Four de la Euroliga, competición que esta temporada no podrán volver a jugar después de su cancelación definitiva.

Teniendo en cuenta los cambios en su plantilla, a pesar de la gran temporada del Zaragoza, se antoja difícil que pueda seguir con esa buena dinámica. En cualquier caso los pupilos de Fisac tratarán de dar la campanada en su grupo en el que Valencia y Gran Canaria se perfilan para la segunda posición que dé el pase a las semifinales. En ese grupo se espera que el Real Madrid no tenga rival.

En el grupo del Barça, Tenerife y Baskonia son los que mejor colocados están para la segunda plaza que dé acceso a ronda final. Unicaja, Juventut y Andorra, así como Herbalife, ya tienen su plaza europea en la Eurocup confirmada, por lo que jugarán sin esa presión que podrían tener durante la temporada regular. Esa circunstancia quizás podría provocar más de una sorpresa, sobre todo porque todos los equipos desconocen en qué estado están. Lo mismo sucede con San Pablo Burgos y Bilbao Basket, que buscarán destacar en esta oportunidad que les da la situación excepcional.

[Más información - Rudy Fernández: "El Real Madrid podría competir en la NBA, seguro"]