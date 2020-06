James Worthy y el racismo en EEUU: "Mi abuelo tuvo que ver a su primo colgado de un árbol"

El asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Minneápolis ha provocado tristeza al tiempo que la emoción se ha apoderado de la calle en las protestas para erradicar el racismo. Desde todas las partes del mundo se están solidarizando con la comunidad negra de los Estados Unidos, seguramente la más azotada por este 'virus', como también lo han llamado muchos. El papel de los deportistas está siendo crucial.

James Worthy, leyenda de la NBA y de Los Angeles Lakers, ha dado un duro testimonio al respecto en la revista Sports Illustrated. Worthy ha alzado a la voz para compartir con el mundo su dura experiencia por los ataques racistas, que llevan azotando durante décadas en la sociedad norteamericana de la que dice tener "una cultura de mirar hacia otro lado",

"Mi abuelo nació a finales del siglo XIX. Solía contarme historias sobre cómo había visto linchamientos y cuando vi lo de George Floyd me recordó todo esto. Pasé del segundo grado al tercer grado y tuve que hacer que mis dos hermanos mayores me acompañaran a la escuela todas las mañanas porque nunca sabías cuando ibas a escuchar la palabra negro camino a la escuela. Me decían 'negro, estás en el lado equivocado'", cuenta.

Manifestaciones en París contra el racismo.

Recuerda con tristeza épocas pasadas y el trágico incidente que se vivió en Minneápolis: "He sido detenido en mi vida alguna vez, cuando tenía 20 años. Y alguna irrespetuosamente. Por eso me duele ver el linchamiento de un hombre, con los transeúntes a su lado. Viendo cómo se moría un joven, viendo la ambulancia que terminó siendo su coche fúnebre. Es muy triste".

Y da una confesión que explica la trascendencia del racismo a lo largo de los años: "Mi abuelo tuvo que lidiar con situaciones muy desagradables. Él vio el mundo de una manera muy diferente. En una ocasión vio a su primo colgado de un árbol y mierdas así. Siempre me dijo que no puedes razonar contra la ignorancia".

Críticas a Trump

Por último, atiza a Donald Trump: "Hace tiempo que renuncié al presidente. Sé que no tiene interés en un unir al país, sino al revés. El es una persona que divide. Tenemos que organizarnos e involucrar a las personas en las elecciones a nivel local y nacional".

