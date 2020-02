De las emotivas palabras de Michael Jordan en el funeral de Kobe Bryant al regalo de Beyoncé

Miles de personas se han reunido en el Staples Center para rendir homenaje y despedirse de Kobe Bryant y su hija Gigi recientemente fallecidos en un accidente de helicóptero. Este lunes se ha llevado a cabo la 'Celebración de La Vida', la ceremonia oficial en honor a ambos.

La encargada de dar inicio al acto fue nada menos que Beyoncé. La artista norteamericana emocionó a todos los presentes cantando dos de sus temas: 'XO' y 'Halo'. "Estoy aquí porque amo a Kobe y esta era una de sus canciones favoritas, así que quiero comenzar de nuevo, pero quiero que lo hagamos todos juntos y quiero que cantes tan fuerte que se escuche tu amor", manifestó la cantante.

Beyoncé ya mandó un mensaje a través de las redes sociales varios días después de que se conociera el trágico fallecimiento. "Seguiré rezando por tus reinas. Eres profundamente extrañado, querido Kobe", indicó a través de su cuenta oficial de Instagram.

Michael Jordan, entre lágrimas REUTERS

Otro de los invitados más especiales en la ceremonia fue Michael Jordan, quién también tomó la palabra y dio un toque de humor: "Ahora me tiene así. Tendré que ver otro meme llorando...".

Jordan no pudo aguantar las lágrimas

"Le dije a mi esposa que no quería hacer esto para no ver eso los siguientes tres o cuatro años, pero eso es lo que Kobe Bryant me hace. Vanessa y sus amigos pueden decir lo mismo: te afecta aunque no lo veas, aún cuando es un dolor de muelas, pero siempre sacaba lo mejor de ti. Eso lo hizo por mí", dijo entre lágrimas y visiblemente conmocionado.

Lo obtenido por la venta de entradas será donado a la fundación deportiva del jugador, que fue renombrada con el nombre de Mamba y Mambacita Foundation. Padre e hija fueron sepultados el 7 de febrero en un servicio funerario privado en un cementerio en el condado de Orange, en California, muy cerca de la que fue su residencia.

