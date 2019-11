El Barcelona tantea el regreso de Pau Gasol

Una de las noticias más sonadas de este final del 2019 fue el anuncio de Pau Gasol. El jugador, que se perdió el pasado Mundial por lesión, reveló que dejaba de militar en las filas de los Portland Trail Blazers, precisamente por el mismo motivo que le dejó sin disputar la pasada Copa del Mundo.

"A partir de hoy, ya no seré miembro de la lista de jugadores de Trail Brazers, así que puedo concentrar toda mi energía en mi rehabilitación. La recuperación va mucho más lenta de lo previsto y no quiero perjudicar al equipo. Es momento de centrarme en mi completa recuperación y no puedo tener a los Blazers pendientes de ello, por lo que hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es que sea 'cortado' del equipo y dejar las manos libres a la franquicia para que se refuerce en mi posición", dijo en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Pau Gasol sufre una lesión su pie izquierdo, una fractura navicular por estrés de la que se operó el pasado mes de mayo. Los Blazers contaban con una cláusula en el contrato, al haber llegado el ala-pívot lesionado al equipo. La franquicia de Oregón podía romper el acuerdo entre club y jugador si la lesión se prolongaba en el tiempo.

Pau Gasol posa con la camiseta de Portland El futuro del mayor de los Gasol queda ahora abierto y es este el escenario en el que aparece el Barcelona. El club blaugrana fue en el que se dio a conocer Pau hace ya dos décadas y en el que podría recalar ahora. El Barça está sondeando la opción de poder contar con el jugador de 39 años, según ha informado TV3. Además, el conjunto culé posee aún el derecho de tanteo sobre él. Objetivo Pau Gasol tiene como objetivo llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es para ello por lo que se está enfocando a conciencia en su proceso de recuperación. Sin embargo, aún es una incógnita cuándo podrá volver a la pintura el ala-pívot.

