Gasol, optimista tras perderse el Mundial: "Estoy trabajando para recuperarme al 100%"

Pau Gasol fue operado el pasado mes de mayo la fractura por estrés en su pie izquierdo. Continúa con su proceso de recuperación y todavía no entrena con normalidad, pero el catalán es optimista: "Mi motivación es recuperarme bien, sentirme bien, jugar bien. Jugar al deporte que amo, ayudar a mi equipo y que en el momento clave de la temporada estemos en la mejor situación posible", afirma el catalán.

Es consciente de que su vuelta es un proceso largo e intenso y que para estar al 100%, tiene que ponerse a punto ahora: "Todo lo que haya que hacer para lograrlo, estoy dispuesto a hacerlo. Soy optimista, siempre pienso de forma positiva. No me voy a poner una presión extra, voy a trabajar para estar listo de cara al primer partido pero ese no es el objetivo verdaderamente importante".

Después de jugar durante la campaña 2018/2019 en los Milwaukee Bucks -solo pudo jugar tres encuentros antes de lesionarse- este verano ha fichado por los Portland Trail Blazers: "Estoy muy a gusto en Portland porque me encanta la naturaleza. Aquí hay mucho verde, bosques, ríos... es precioso. La comunidad es muy diversa, muy abierta de mente, se come muy bien...", comenta el internacional español en el media day que organizó su nuevo equipo.

El pívot quiso alabar la calidad del conjunto de Terry Stotts: "Este es uno de los mejores equipos de la NBA, acaba de llegar a la final del Oeste y está en un gran momento de madurez, en una gran ciudad y con unos fans muy fieles".

Pau Gasol inicia temporada con los Portland Instagram (@paugasol)

Sensación agridulce

Gasol no ha podido acudir al Mundial de China 2019 en el que España se proclamó campeona por la lesión de la que poco a poco se está recuperando. A pesar de la frustración que ha sentido a nivel profesional, a nivel personal no puede estar más feliz: su hermano Marc ha sido uno de los grandes protagonistas del campeonato y ha contraído matrimonio con su novia Catherine McDonnell: "Me he casado dos veces, así que eso es algo único".

