José Manuel Calderón se retira del baloncesto después de 14 años en la NBA

José Manuel Calderón ya no jugará más al baloncesto profesional, tal y cómo ha adelantado Ben Golliver del periódico norteamericano The Washington Post. El base español se retira después de 14 años en la NBA y tras haber militado en franquicias como Toronto Raptors, Dallas Mavericks, Detroit Pistons, New York Knicks, Los Ángeles Lakers, Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers.

La información apunta también que a partir de ahora será asistente especial de Michel Roberts, directora ejecutiva de la NBPA, el sindicato de los jugadores de baloncesto de Estados Unidos. En el ejecutivo de la entidad está también Pau Gasol.

El de Villanueva de la Serena se marchó a la mejor liga del mundo en la temporada 2005/2006 después haber jugado en Lucentum Alicante, Fuenlabrada y, sobre todo, Baskonia. Desde entonces su carrera se disparó, sobre todo a nivel de selecciones, llegando a ganar con España hasta ocho medallas con la generación dorada del baloncesto nacional.

Calderón, durante su última etapa en Detroit Reuters

'Junior de oro'

El extremeño ha sido parte fundamental de los éxitos de la selección española en este siglo. Calderón ha sido el base titular durante la generación de los 'Juniors de Oro' y, no solo por su plamarés sino también por su calidad, se puede hablar de él como uno de los mejores bases de la historia de nuestro país.

Además, por su carácter era uno de los líderes de la plantilla. Uno de los mejores repartidores de juego que ha visto España era también una de las mentes más brillantes con la pelota naranja y su forma de ser tenía relevancia durante los partidos de España. Por eso es uno de los motivos de los éxitos de esta selección con tres medallas olímpicas, un oro mundial y cuatro continentales.

Calderón, con la selección española Reuters

14 años en la NBA

Siempre había un hueco para que Calderón convenciera a algún equipo para tenerlo en su plantilla, la edad nunca importó. El base siempre será recordado en Toronto después de ser una estrella de la franquicia canadiense cuando aún daba sus primeros pasos en la mejor liga de baloncesto del mundo. Era en ese momento el cuarto español en jugar en la NBA.

Lo hizo hasta rozar el nivel de 'All Star'. En la 2008/2009 firmó sus mejores números con casi 13 puntos y nueve asistencias por partido y su 98,1 acierto desde el tiro libre, la mejor temporada de la historia de la NBA desde esa línea.

Su gran mancha seguramente siempre será ese momento en el que los Golden State Warriors iban a contratarle justo antes de barrer a los Cavaliers, equipo por el que terminó fichando, en Las Finales de la NBA. El acuerdo estaba cerrado, pero la lesión de Kevin Durant provocó que buscasen otro perfil y no se rubricase la firma.

[Más información: Pablo Iglesias: "Calderón es probablemente el mejor base español de la historia"]