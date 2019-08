Así ha superado Lamar Odom la última de sus adicciones: "He dejado el porno"

Los escándalos han estado a la orden del día en la vida de Lamar Odom. Sus adicciones a las drogas y el sexo han levantado polémica. El exjugador no ha dejado indiferente a nadie con sus confesiones sobre su obsesión por el porno. "Me he quedado sin películas porno que ver. Así es como te das cuenta de que te estás pasado de la raya", aseguró el pasado mes de mayo.

Odom fue expulsado de la BIG3 por su bajo estado de forma. No obstante, su vida ha dado un vuelco. Su novia Sabrina Parr, una famosa gurú del fitness, ha dado con la clave para apartarlo de este terrible mundo. La joven está cambiando sus malos hábitos de vida.

Según ha confesado en TMZ, de momento le ha prohibido el porno y los dulces a Odom y está cumpliéndolo. "Estoy tratando de ser mejor persona", confesó. El exjugador continúa luchando en su batalla contra las adicciones y esto supone un paso más hacia la superación.

Lamar Odom durante su etapa en los Lakers. Reuters

Su obsesión al sexo llegó a tal punto que ha perdido la cuenta de cuantas veces ha hecho uso de servicios de strippers o prostitutas: "Soy un adicto al sexo, me he acostado con más de 2.000 mujeres". Además, reconoce haber sido infiel a su expareja, Khloe Kardashian. "Es difícil esconder el instinto pecador. Tenía un problema", agregó.

[Más información en: Las terribles confesiones de Lamar Odom: 100 millones en drogas, abortos...]