Scariolo: "Llull está bien, no hay problema alguno"

España pasó por encima de la República Democrática del Congo para ganar el Torneo de Málaga por 96 a 64 con un Willy Hernangómez espectacular. Una de las grandes ausencias del partido fue un Sergio Llull que tampoco jugó contra Costa de Marfil. El base de Mahón se ha ausentado de las últimas sesiones de preparación y por este motivo no ha jugado, tal y como ha confirmado el propio Scariolo.

Tras el partido contra Congo, el seleccionador nacional aseguró que "Llull está bien" y que "no hay problema alguno" con el jugador del Real Madrid de Baloncesto. "Llull está bien, esta para disputar el duelo. Pero no queríamos hacerle jugar de repente en un partido sin que hubiese entrenado en una semana. No hay problema alguno", sentenció el italiano ante los medios de comunicación.

Desde que se recuperase de la grave lesión que sufrió en el verano de 2017 y que le mantuvo alejado de la pintura durante 257 días, Sergio Llull ha sufrido varios problemas físicos, que incluso le hicieron perderse los playoffs de la Euroliga frente a Pathinaikos. Principalmente ha sido este el motivo que ha hecho saltar la alarma sobre su estado real y su participación en el Mundial de China que da comienzo el próximo sábado 31 de agosto. Sin embargo, el propio Scariolo llama a la calma y asegura que no hay problemas.

