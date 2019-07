Laia Palau: "Ponemos Ska-P en el vestuario por su mensaje de revolución y empoderamiento"

El pasado domingo, la selección española femenina de baloncesto se proclamó por cuarta vez en su historia campeona de Europa, la segunda consecutiva tras el oro ganado hace dos a Francia en República Checa.

La selección gala volvió a sucumbir ante las chicas de Lucas Mondelo en un partido que pasará a la historia por reeditar el título y romper la maldición, algo que no se conseguía desde hace 28 años.

Una de las figuras más importantes de esta selección y de este ciclo ganador en la que está inmersa España es Laia Palau. La capitana y la más veterana de la selección española, que está cerca de cumplir 40 años, se convirtió en la jugadora más laureada de la historia del baloncesto español, tanto masculino como femenino, al colgarse su duodécima medalla.

Laia Montero y Lucas Mondelo, tras ganar el Eurobasket 2019 Alberto Nevado-FEB

La base catalana debutó con el equipo nacional en 2002 y en estos 17 años ha conquistado ocho medallas en Europeos (dos oros, dos platas y cuatro bronces), tres en Mundiales (una plata y dos bronces) y una plata en los Juegos Olímpicos.

Además superó a Pau Gasol, el mejor jugador de la historia del baloncesto español, que conquistó once, y se consolida como la tercera jugadora con más medallas conquistadas en Europeos. EL ESPAÑOL ha podido hablar con ella.

P: ¿Cómo os encontráis tras haber ganado el segundo Eurobasket consecutivo?

R: Muy contentas de repetir este oro. Es una cosa que no sucede casi nunca. Le damos doble valor a este triunfo. No esperábamos que fuésemos a volver a ganar.

P: ¿Habéis ganado la final con mucha facilidad, no?

R: Sí. Tanto hace dos años como este. El secreto del pasado domingo es que fuimos sin muchas expectativas porque pasar el partido de cuartos fue un alivio tras cumplir, debido a la clasificación para el preolímpico. Jugar ante Serbia, en su casa, y ganarlas hizo que nos plantásemos en la final muy satisfechas. Jugamos ante Francia sin nada que perder, sin presión alguna.

La Selección, tras ganar el Eurobasket 2019 Alberto Nevado-FEB

P: ¿Se acabará este ciclo ganador?

R: Sí. Aunque cada verano pensamos eso y luego no ocurre (risas).

P: ¿Llegaste anunciar tu retirada año pasado, ¿por qué cambiaste tu idea?

R: Debido a los australianos y a golpes de entrenamientos. Estuve ahí y vi que estaba en un nivel muy exigente. Me di cuenta que seguía estando a tope y decidí volver a Europa, a Girona. Tengo un año más de contrato y a partir de ahí ya se verá.

P: ¿Sois el mejor equipo de la historia de baloncesto tanto masculino como femenino?

R: Mirando los datos es posiblemente que sí. El baloncesto español es un gran referente. Es histórico lo que hemos hecho.

P: ¿Hitos como los vuestros harán que la gente se dé cuenta de que el deporte no es solo masculino?

R: Espero que simplemente la gente se dé cuenta que hay que dar valor a las cosas. Y lo que estamos haciendo lo tiene.

P: ¿Cuando ganáis suena la canción 'El Vals del Obrero' de Ska-P, ¿por qué?

R: Es una canción que nos gusta. Tiene mensajes cantables y que se pueden corear. Definen bastante bien el espíritu del equipo: la resistencia. Este equipo ha demostrado que da igual lo que pase. También el mensaje y el momento de la revolución, un momento de empoderamiento, de que podemos hacer las cosas y que podemos liarla un poco.

La selección española de baloncesto femenino celebra sus éxitos a ritmo de SKa-P

Las chicas han tenido la costumbre de cantar "El Vals del Obrero", del grupo Ska-P, en los vestuarios durante los últimos años, como forma de motivación, antes y después de los partidos y no iba a ser menos el pasado domingo cuando conquistaron el Eurobasket. La canción fue coreada durante el descanso antes de colgarse el oro y sonó también cuando se proclamaron campeonas.

P: Dicen que tienes un perfil comunista, ¿es así?

R: No del todo. Es lo que dicen, pero me gustaría cambiar ese término por el de humanista. Juego a un deporte de equipo y hay que trabajar en comunidad. Todo el mundo tiene que aportar lo suyo para que las cosas funcionen. Tengo un perfil más hippie, viajo con la 'furgo' y se me pegado la etiqueta de comunista. Vivimos en sociedad, estamos todos haciendo un mundo mejor y yo puedo hacerlo en el baloncesto.

P: ¿Has superado a Pau Gasol, ¿qué es para ti?

R: Me da igual, no siento nada y no me interesa compararme con él. Ambos somos grandes deportistas porque tenemos una gran trayectoria. Me da igual las medallas que lleve él y a él le importa poco las que lleve yo. Esto no se trata de ser nadie mejor que nadie. Lo único que me interesa es que pueda rendir día a día. Que más dará que tenga mas medallas que Pau. Ello no me conlleva tener superpoderes. No soy mejor que él por tener más medallas.

P: ¿Qué representa para ti ponerte la camiseta de España?

R: Reencontrarme con mi gente.

P: ¿Tenéis que demostrar muchas más cosas que un jugador de baloncesto para sobresalir?

P: Nosotros nunca jugamos en función de lo que la gente va a decir o representar. Nos hemos acostumbrado hacer nuestro trabajo sin esperar casi nada. Si no hubiésemos tenido estos éxitos, no se hubiese hablado de nosotras.

