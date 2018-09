LeBron James: "Tenemos mucho que recorrer para alcanzar a los Warriors"

LeBron James habló el pasado lunes por primera vez ante los medios de comunicación tras su fichaje por Los Angeles Lakers, hace ya casi tres meses. Admitió que la franquicia californiana está lejos de alcanzar el nivel de los actuales campeones de la NBA, los Golden State Warriors.

"Mis expectativas pasan por intentar mejorar cada día. No espero nada. Uno trabaja para conseguir lo que desea", afirmó el alero de 33 años, que firmó un contrato por cuatro temporadas y 154 millones de dólares.

Aunque James, considerado el mejor jugador de la NBA, ha estado presente en las últimas ocho finales, es consciente de que la plantilla angelina debe pasar por un proceso de aclimatación para conocer el verdadero potencial que posee.

"No creo que lo único que haga que una temporada sea exitosa sea ganar el campeonato. Solo hay un campeón. Eso no quiere decir que (la actuación del equipo) no haya sido exitosa", afirmó el de Akron, quien admitió que los Golden State Warriors vuelven a ser favoritos esta temporada.

LeBron, antes de hablar con los medios. REUTERS

Mucho por recorrer

"Tenemos mucho camino que recorrer aún para alcanzarlos. Nosotros empezamos de cero. No podemos preocuparnos de ellos. Ellos llevan jugando juntos varios años. Debemos centrarnos en nosotros mismos y ojalá algún día podamos estar en esa situación de ganar títulos", manifestó.

La incorporación de James a los Lakers ha convertido al club automáticamente en foco de atención para los medios y ha llenado de ilusión a una franquicia hundida deportivamente en los últimos años. Medios como ESPN vaticinaron durante el verano que la llegada del alero no servirá para que el equipo acceda a las eliminatorias por el título, pero muchos otros medios especializados consideran que la plantilla tiene potencial para llegar lejos en el Oeste.

La revolución angelina

Los Lakers se han reforzado este año con Rajon Rondo, Lance Stephenson, Michael Beasley, JaVale McGee y los novatos Sviatoslav Mykhailliuk y Moritz Wagner. Pero sobre todo se espera un paso adelante por parte de hombres como Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma y Josh Hart.

James valoró precisamente la incorporación de Rondo, al que considera uno de los mejores jugadores de la liga: "Es uno de los jugadores más inteligentes, cerebrales y competitivos que he visto", apuntó.

Además, habló sobre cómo tomó la decisión de abandonar los Cleveland Cavaliers y unirse a los Lakers: "La decisión se basó únicamente en mi familia y en los Lakers. Soy jugador de baloncesto. Es lo que hago. Si lo hago al nivel que sé, todo lo demás vendrá solo", aseguró la estrella, quien no dudó en recalcar varias veces que está "entusiasmado" por esta nueva etapa.