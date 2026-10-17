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Real Betis - FC Barcelona, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga
Los de Hansi Flick buscan mantener el invicto en Liga ante un cuadro bético que está firmando el mejor inicio liguero de su historia.
Real Betis y Barcelona se enfrentan hoy sábado 17 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio La Cartuja de Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports. Sobre el papel, será uno de los grandes duelos del fin de semana por el excelente momento de los dos equipos.
El Betis y el Barcelona llegan al choque en un estado de forma excepcional y tras ganar los compromisos de Champions de esta semana. Los andaluces ya son el equipo revelación de este inicio de temporada y los culés van de récord en récord.
El partido entre Real Betis y Barcelona se juega hoy sábado 17 de octubre a las 18:30 horas.