Los de Hansi Flick buscan mantener el invicto en Liga ante un cuadro bético que está firmando el mejor inicio liguero de su historia.

Real Betis - FC Barcelona, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Real Betis y Barcelona se enfrentan hoy sábado 17 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio La Cartuja de Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports. Sobre el papel, será uno de los grandes duelos del fin de semana por el excelente momento de los dos equipos.

El Betis y el Barcelona llegan al choque en un estado de forma excepcional y tras ganar los compromisos de Champions de esta semana. Los andaluces ya son el equipo revelación de este inicio de temporada y los culés van de récord en récord.

El partido entre Real Betis y Barcelona se juega hoy sábado 17 de octubre a las 18:30 horas.