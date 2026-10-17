Rafa Jódar - Daniil Medvedev, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del Masters 1.000 de Shanghái

Rafa Jódar se prepara para afrontar uno de los mayores retos de su carrera en el Masters 1000 de Shanghái. El tenista madrileño se ha ganado un puesto en las semifinales del torneo chino después de superar a Casper Ruud en cuartos de final, por lo que ahora está a una victoria de luchar por el primer título de categoría Masters 1000 de su vida.

El español firmó una nueva remontada ante el noruego, al que derrotó por 4-6, 6-4 y 6-3. Jódar se convirtió con su triunfo en el semifinalista más joven de la historia del torneo y confirmó su gran progresión durante esta temporada, donde ha pasado de disputar Challengers a ser toda una estrella del circuito ATP.

El próximo rival de Jódar será Daniil Medvedev, que también llega a las semifinales después de imponerse al estadounidense Tommy Paul por 6-3, 1-6 y 6-3. El excéntrico tenista ruso será una exigente prueba para el español, que buscará prolongar su aventura en China y alcanzar la primera final de su carrera en un Masters 1000.