Carlos Alcaraz se enfrenta al belga Zizou Bergs por un hueco en los octavos de final del torneo.

Alcaraz - Bergs, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del Masters 1.000 de Shanghái

Carlos Alcaraz, a sus 23 años, ha debutado este sábado con victoria en el Masters 1000 de Shanghái gracias a un doble 6-3 ante Juan Manuel Cerúndolo.

Este lunes buscará un lugar en los octavos ante el belga Zizou Bergs, el 39 de las listas. Este ha dado buena cuenta del peruano Ignacio Buse (32), por 6-0 y 6-3, en 65 minutos, uno menos del que necesitó el murciano para derrotar al pequeño de los Cerúndolo.

Alcaraz se impuso a Bergs en el único precedente entre ambos en los octavos del Open 500 de Tokio 2025. Carlitos tiene en los cuartos de 2024 su mejor resultado en el TMS chino que se perdió en la pasada edición por fatiga.