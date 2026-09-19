El Sevilla FC recibe al FC Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para disputar un apasionante compromiso de La Liga. Ambos conjuntos buscan afianzar sus aspiraciones ligueras en un choque con máxima intensidad y dinamismo sobre el césped.

Sevilla - FC Barcelona, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El esperado enfrentamiento entre el Sevilla FC y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 7 de La Liga, se disputará este sábado 19 de septiembre. El balón echará a rodar a las 21:00 horas (hora peninsular de España) en el emblemático Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que lucirá un ambiente de gala para la cita. La retransmisión televisiva en directo correrá a cargo de la plataforma Movistar+.

En el aspecto deportivo, la escuadra hispalense afronta el duelo con bajas sensibles tras las ausencias confirmadas de Lucas Stassin y Rubén Vargas por lesión.

Por su parte, el conjunto catalán acude al feudo andaluz mermado en ciertas zonas tras las bajas de Frenkie de Jong y Joan García. A pesar de los contratiempos médicos en ambos banquillos, el cuadro azulgrana buscará imponer su ritmo de juego ofensivo frente a un rival sevillista decidido a hacerse fuerte ante su afición.